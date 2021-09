Saulius Skvernelis tworzy nową frakcję w Sejmie

Posłowie wspólnie z kilkoma politykami z frakcji mieszanej tworzą nową frakcję demokratyczną „W imię Litwy” (lit. „Vardan Lietuvos”).

„Powstaje nowa frakcja. Zostanie zarejestrowana w trakcie sesji jesiennej” – powiedział podczas konferencji prasowej były minister opieki socjalnej i pracy Linas Kukuraitis.

Były premier po wybuchu zamieszek przy Sejmie w sierpniu wyraził wątpliwości co do przyszłości we frakcji „chłopów”. Jak powiedział, będący u władzy „chłopi” potrafili być solidną siłą polityczną, tymczasem nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, co się stało z formacją po tym, gdy się okazała w opozycji.

Latem po zamieszkach przy Sejmie frakcję opuścił również były doradca Skvernelisa Lukas Savickas.