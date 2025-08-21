Saulius Skvernelis poda się do dymisji po rozpoczęciu jesiennej sesji Sejmu

„Nie, nie zrobię tego, co zrobił pan Viktoras Pranckietis. 10 września, pierwsze posiedzenie zwykłej sesji, i ja na pewno ułatwię sytuację, sam złożę rezygnację, a Sejm szybko rozpatrzy tę kwestię” – powiedział lider Związku Demokratów „W Imię Litwy” i przewodniczący Sejmu, Saulius Skvernelis.

W 2016 roku V. Pranckietis dostał się do Sejmu jako członek Litewskiej Partii Chłopów i Zielonych (LVŽS), jednak w 2019 roku opuścił „chłopów”, gdy przewodniczący tej partii Ramūnas Karbauskis zażądał jego rezygnacji z funkcji przewodniczącego Sejmu.

Po odejściu z „chłopów”, V. Pranckietis utrzymał stanowisko przewodniczącego parlamentu, ponieważ koalicji LVŽS i Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej nie wystarczyło głosów, by go odwołać.

Jak podaje BNS, po rezygnacji byłego premiera Gintautasa Paluckasa, socjaldemokraci rozpoczęli negocjacje na temat nowej koalicji. Do współpracy zaproszono „Świt nad Niemnem” i „chłopów”. Obecni partnerzy Związek Demokratów „W Imię Litwy” nie zostali zaproszeni do koalicji.

W koalicji socjaldemokratów, „Świtu nad Niemnem” i Związk uDemokratów „W Imię Litwy” stanowisko przewodniczącego Sejmu powierzono liderowi tej ostatniej partii, S. Skvernelisowi.

Po rozpoczęciu konsultacji koalicyjnych, w ubiegłym tygodniu R. Žemaitaitis stwierdził, że „Świt nad Niemnem” mogą domagać się stanowiska przewodniczącego Sejmu.

Z kolei tymczasowy przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP) Mindaugas Sinkevičius stwierdził, że socjaldemokraci będą ubiegać się o to stanowisko.

Jego zdaniem jednym z kandydatów na to stanowisko może być partyjny kolega Juozas Olekas, który obecnie pełni funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Sejmu.

S. Skvernelis dodał, że na razie nie podjął decyzji, do jakiego komisji Sejmu dołączy po rezygnacji z funkcji przewodniczącego.

„Teraz rozważam, gdzie moja obecność najbardziej będzie denerwować rządzących, ale jeszcze nie wiem” – powiedział.

Oceniając kandydatkę socjaldemokratów na stanowisko premiera, minister pracy i opieki społecznej Ingą Ruginienę, S. Skvernelis stwierdził, że widzi w tym decyzji ryzyko i zapewnił, że nie poprze jej kandydatury.

„Nie będziemy popierać tej kandydatury” – powiedział przewodniczący Sejmu. „Są poważne ryzyka, to nietypowa decyzja socjaldemokratów, nie ma w czym wybierać, wybrali. Może im się uda, wszystko będzie dobrze, ale nie podejmiemy dziś tego ryzyka. My już kiedyś podjęliśmy ryzyko i odpowiedzialność głosując za Paluckasa” – dodał.

Jako potencjalne ryzyka S. Skvernelis wymienił brak doświadczenia I. Ruginienė – „brak znajomości aparatu biurokratycznego, zarządzania państwem, doświadczenia politycznego, braku liderstwa”.