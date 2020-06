Samorządy przyjmują wnioski dotyczące likwidacji barszczu Sosnowskeigo

Roślina ma być niszczona na działkach należących do samorządu bądź do państwa. Maksymalna kwota dotacji stanowi do 100 tysięcy euro i 70 procent wydatków.

Projekt ma być wykonany w ciągu 3 lat od podpisania umowy.

Wnioski można składać do 15 lipca.

Barszcz Sosnowskiego – to roślina inwazyjna, dlatego rozprzestrzenia się szybko i łatwo. Często jest mylona z wyrośniętym koprem, ale jest od niego o wiele wyższa. Człowiek po dotknięciu barszcza ma pęcherze, rany, zaczerwienienia. W niektórych wypadkach zostają nawet blizny. Na delikatnej, np. dziecięcej skórze, mogą powstać bąble i zaczerwienienia nawet bez dotykania rośliny.