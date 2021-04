Samorządy: Nie trzeba stwarzać iluzji, jeżeli chodzi o powrót dzieci do szkół

Po tym, gdy rząd ogłosił o planach powrotu uczniów do szkół, samorządy nawołują, by nie stwarzać niepotrzebnych iluzji w społeczeństwie, a ocenić wszystkie aspekty praktyczne tego kroku. Ponadto należy stworzyć więcej możliwości, by samorządy i społeczność szkolna mogły samodzielnie podejmować decyzje w tej sprawie.