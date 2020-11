Samorząd zapewni transport do punktu mobilnego

Od 30 października, po podpisaniu decyzji przez Ministra Ochrony Zdrowia, dla osób nieposiadających własnego transportu samorządy będą musiały zorganizować transport do mobilnego punktu kontrolnego na badania na COVID-19 i przywiezienia ich z powrotem.

Od czerwca decyzję o przewiezieniu mieszkańców do punktu mobilnego samorządy podejmowały samodzielnie. Samorząd Rejonu Wileńskiego, zdając sobie sprawę, że nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość dojechania do punktu mobilnego własnym transportem, zapewniał usługi transportowe dla mieszkańców rejonu.

Transport przewożący pasażerów do punktu mobilnego jest specjalnie przystosowany – między kierowcą a pasażerem jest urządzona przegroda. Po podróży samochód jest dokładnie dezynfekowany. Kierowca jest wyposażony w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Pasażerowie są również proszeni o przestrzeganie wszystkich niezbędnych wymogów bezpieczeństwa – dezynfekowanie rąk przed wejściem do samochodu, podczas całej podróży mieć maskę na twarz.



Należy zaznaczyć, że dojazd do punktu mobilnego komunikacją publiczną jest surowo wzbroniony.



Przypominamy również, że pacjenci zakażeni koronawirusem (COVID-19) nie muszą już być ponownie badani pod kątem koronawirusa metodą PCR. Po zaplanowanym okresie izolacji, gdy pacjent nie ma już gorączki i ustąpiły objawy, wystarczające jest potwierdzenie od lekarza rodzinnego, że pacjent nie musi kontynuować izolacji.



Więcej o sposobach dotarcia do punktów mobilnych można przeczytać w zaleceniach MOZ: https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/sam-primena-kokiais-budais-galima-pasiekti-mobilius-punktus.

Mieszkańcy rejonu wileńskiego o transport do punktu mobilnego mogą zwrócić się do st. specjalisty Bezpieczeństwa Cywilnego i Pracy Roberta Kowalewskiego pod nr tel. 8 672 48381.