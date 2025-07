Šakalienė ostrzega: wzrosło zagrożenie kolejnymi incydentami dronów nad Litwą

„Właśnie rozmawiałam z ministrem spraw wewnętrznych i dowódcą wojska. Informacje są obecnie weryfikowane. Chcemy zwrócić uwagę, że dziś panują sprzyjające warunki pogodowe dla balonów meteorologicznych, które – jak wiemy – bywają wykorzystywane przez przemytników do przerzutu towarów. Na razie nie możemy jednoznacznie określić, co to za obiekt lub obiekty” – w wywiadzie dla radia LRT powiedziała szefowa litewskiego resortu ochrony kraju, Dovilė Šakalienė.

W wiadomościach SMS rozesłanych do części mieszkańców poinformowano, że wcześnie rano do kraju wleciał niezidentyfikowany obiekt latający.

„Mieszkańcy, którzy zauważą zestrzelonego lub rozbitego drona, proszeni są o niepodchodzenie do niego i o niezwłoczne zawiadomienie policji” – głosi komunikat.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, o możliwym dronie z Białorusi poinformowali obywatele, którzy zauważyli obiekt na wysokości około 200 metrów. Po raz ostatni został zaobserwowany w pobliżu Wilna.

Redakcja ZW.LT przypomina, że 10 lipca do litewskiej przestrzeni powietrznej również wtargnął bezzałogowiec. Początkowo podejrzewano, że był to rosyjski dron typu „Shahed”, używany w wojnie przeciwko Ukrainie. Później jednak ustalono, że był to wyprodukowany w Rosji dron „Gerbera”, który przypomina „Shaheda” i ma na celu wprowadzenie w błąd systemów obrony powietrznej.