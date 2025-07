Šakalienė odpowiada na zarzuty Jeglinskasa: współczuję mu

Poproszona o komentarz do uwagi G. Jeglinskasa, że jest niekompetentna, D. Šakalienė odpowiedziała dziennikarzom: „W którym miejscu? Że pan Jeglinskas nie został ministrem obrony, a na jego miejsce została wybrana inna osoba, i to kobieta, co sprawia mu pewien dyskomfort?“

„Co mogę zrobić? Współczuję mu“ – stwierdziła minister, która jest delegowana przez socjaldemokratów.

Szef NSGK, przedstawiciel Związku Demokratów „W imię Litwy” Giedrimas Jeglinskas, wcześniej w środę zakwestionował kompetencje szefowej resortu ochrony kraju do kierowania Ministerstwem, twierdząc, że socjaldemokratka, będąca partnerką koalicyjną, nie rozumie funkcjonowania wojska, a zaufanie do niej maleje.

Jako jeden z przykładów wskazał sytuację związaną z odsunięciem od pełnienia obowiązków szefa Drugiego Departamentu Służb Operacyjnych (AOTD).

Według minister Šakalienė „szanowni panowie mogliby zająć się poważniejszą pracą“.

„Rozumiem, że dla niektórych kolegów najciekawszą aktywnością jest interesowanie się ministrem“ – mówiła polityk.

„Ale jeśli już mówimy o kompetencjach, to wiem, że ani pan Jeglinskas, ani inni aktywnie mną zainteresowani panowie nigdy nie byli zapraszani, by przemawiać na głównych sesjach takich wydarzeń jak Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, Shangri-La Dialogue czy innych najważniejszych międzynarodowych forach. A mnie zapraszają jeszcze zanim zostałam ministrem i teraz, kiedy pełnię tę funkcję“ – dodała.

D. Šakalienė podkreśliła, że polityczne walki są nieuniknione i zdarzały się przy każdej władzy.

„Nie jestem tym szczególnie zdziwiona. To nieuniknione“ – powiedziała minister.

Ostatnio system obrony narodowej krytykowany jest także za zarządzanie kryzysowe związane z dronami przelatującymi nad Litwą z Białorusi.