Šakalienė: bez planów skracania obowiązkowej służby wojskowej

– „Po raz pierwszy słyszę taki pomysł. Nie (nie będziemy skracać). Obowiązujący obecnie system pozostaje bez zmian” – powiedziała podczas spotkania z frakcją Związku Ojczyzny–Litewskich Chrześcijańskich Demokratów w Sejmie.

Do sprawy nawiązał poseł opozycji Valdas Rakutis, twierdząc, że w armii krążą obawy przed możliwym skróceniem służby do sześciu miesięcy.

– „Całe wojsko jest przestraszone, wszyscy o tym mówią” – stwierdził parlamentarzysta.

W czerwcu 2024 r. Sejm przyjął reformę poboru, zgodnie z którą do ewidencji poborowych wpisywani są 17-latkowie, a do służby zasadniczej wzywani 18–22-letni mężczyźni. Zmiany przewidziały również zróżnicowanie długości służby – z możliwością odbycia 3, 6 lub 9 miesięcy. Wydłużono też służbę zastępczą – z 10 do 12 miesięcy.

Obecnie obowiązkowa służba trwa 9 miesięcy, a co roku do Litewskich Sił Zbrojnych powoływanych jest około 4 tys. żołnierzy.