SADM: alimenty dla dzieci bez jednego z rodziców powinny wzrosnąć do 185 euro

Zgodnie z przygotowanym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach alimentacyjnych na dzieci, maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia miałaby wzrosnąć z 1,8 do 2,5 podstawowej wypłaty socjalnej (BSI). Wartość BSI od stycznia 2026 roku ma wzrosnąć z 70 do 74 euro.

Według SADM, wyższe świadczenia przyczyniłyby się do zmniejszenia ryzyka ubóstwa oraz lepszego zaspokojenia potrzeb dzieci wychowywanych w rodzinach niepełnych lub po rozwodzie.

Ministerstwo szacuje, że realizacja tej zmiany będzie kosztować budżet państwa dodatkowe 10,7 mln euro rocznie. W 2026 roku na ten cel planuje się przeznaczyć łącznie 25 mln euro. Dla porównania, w ubiegłym roku wydatki na świadczenia alimentacyjne wyniosły 20,17 mln euro.

Według danych „Sodry”, w sierpniu br. świadczenie to otrzymywało około 17 tys. osób, a jego średnia wysokość wynosiła 121 euro.

Projekt nowelizacji musi jeszcze zostać zatwierdzony przez rząd, a następnie trafi pod obrady Sejmu.