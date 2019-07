Sąd przedłużył areszt dla Paleckisa

vdu

Nowy etap aresztu rozpocznie się 26 lipca.

Sąd przedłużył areszt, ponieważ jest prawdopodobieństwo, że podejrzanym może ukryć się poza granicami kraju.

Z ustaleń portalu delfi.lt wynika, że prokuratura kończy dochodzenie w sprawie szpiegostwa na rzecz Rosji, gdzie podejrzanymi są były lider Socjalistycznego Ludowego Frontu Aligirdas Paleckis oraz biznesmen Deimantas Bertauskas.

Algirdas Paleckis przebywa w areszcie od października 2018 roku, natomiast Bertauskas przebywa na wolności.

Z niepotwierdzonych informacji wynika, że podejrzani zbierali informację o sędziach, którzy orzekali w tzw. sprawie 13 stycznia.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął śledztwo dotyczące wyżej wymienionych sędziów.

Osobą kontaktową z Paleckisem i Bertauskasem był funkcjonariusz FSB Filipczenko, który został skazany w 2017 r., ponieważ próbował założyć podsłuch w gabinecie i rezydencji Dalii Grybauskaitė.

Ojciec Algirdasa Justas Vincas Paleckis poinformował dziennikarzy, że jego syn nie może spotykać z bliskimi.

„W ciągu dziewięciu miesięcy jedno spotkanie miała tylko żona. Więcej nikt, ani dzieci, ani rodzice. Kontaktujemy się przy pomocy listów” – oświadczył Paleckis.

Były europoseł powiedział, że jego syn „odrzuca wszelkie zarzuty”.

Justas Paleckis poinformował, że to prokuratura zabrania spotkań z rodziną. „Z tego co rozumiem, po rozmowach z adwokatem, to jest prerogatywa prokuratora. Dlaczego została podjęta taka decyzja nie mogę powiedzieć, ponieważ nie jestem prawnikiem. Nie wiem dlaczego spotkania mogłyby negatywnie wpłynąć na śledztwo. Być może to jest jakaś forma nacisku” – dodał polityk.