S. Skvernelis proponuje partiom porozumienie w sprawie oświaty

vdu

Premier Saulius Skvernelis proponuje partiom politycznym podpisanie porozumienia w sprawie oświaty, dotyczącego zmian do systemu finansowania i podporządkowania szkół. Miałoby to ostatecznie uporządkować sieć placówek edukacyjnych. Projekt porozumienia rząd skierował do liderów partii reprezentowanych w litewskim sejmie.

Rząd przygotował dwa warianty porozumienia. Według pierwszego, wszystkie szkoły, z wyjątkiem początkowych, mają być przekazane państwu na czas określony. Po upływie ustalonego terminu znowu zostałyby zwrócone samorządom. Druga propozycja zakłada przekazanie samorządom funkcji administrowania i dysponowania dotacjami docelowymi.

Premier proponuje przeprowadzenie reorganizacji szkół osiągających najniższe wyniki poprzez zastosowanie „środków interwencyjnych” i przyznanie im finansowania docelowego.

W projekcie porozumienia jest też propozycja zamknięcia do 2022 roku klas łączonych w szkołach podstawowych i średnich. Rząd chciałby do 2025 roku objąć edukacją przedszkolną 95 proc. dzieci w wieku od 3 lat , a do 2028 roku – podobnie jak w innych państwach UE – wprowadzić obowiązkową edukację szkolną 6-latków.

Wśród propozycji są też działania skierowane na zwiększenie atrakcyjności i prestiżu zawodu nauczyciela m.in. poprzez zwiększenie zarobków. Do 2025 roku wynagrodzenie pedagoga ma sięgać 130 proc. średniej krajowej.