S.Kairys o kontroli znajomości jęz. litewskiego u uchodźców z Ukrainy

Minister kultury Simonas Kairys podczas spotkania z szefem Państwowej Inspekcji Języka Litewskiego Audriusem Valotką wezwał go do ponownej oceny inicjatywy sprawdzania znajomości języka litewskiego przez Ukraińców. Minister spotkał się z A. Valotką po tym, jak inspektorat poinformował na piśmie kilka ministerstw i komisję sejmową, że zamierza od marca 2024 roku sprawdzać znajomość języka litewskiego u uchodźców wojennych z Ukrainy pracujących w kraju. Spotkało się to z krytyką niektórych rządzących polityków, w tym S. Kairysa.