S. Cichauskaja: Białorusini nie zamierzają tworzyć autonomii na Litwie

W wypowiedzi tej odniósł się do komentarzy Siarhieja Cichanouskiego, który w programie zamieszczonym na kanale YouTube powiedział, że jeśli nie uda się obalić reżimu Alaksandra Łukaszenki, Białorusini, którzy opuścili ojczyznę, mogliby stworzyć autonomiczne „wyspy” na Litwie.

„Siarhiej wzywa do walki, dążenia do jedności, aby ludzie się nie poddali. (…) Nigdy nie podnosiliśmy i nie będziemy podnosić wyzwań wobec suwerenności Litwy ani jej integralności terytorialnej. Nikt nie będzie tworzył żadnych wysp na Litwie. To po prostu absurd. (…) Chcemy jak najszybciej wrócić do domu, na Białoruś. Dlatego kontynuujemy naszą walkę” – mówił w komentarzu Dyrektor Działu Spraw Międzynarodowych Biura Swiatłany Cichanouskiej, Dzianis Kuczyński.

„Wy, jak nikt inny, wiecie, co to znaczy walczyć z autorytaryzmem i komunizmem. Jesteście naszym przykładem” – dodał.