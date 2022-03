S. Cichanouska: Rosja okupowała Białoruś, ale zwykli mieszkańcy popierają Ukraińców w wojnie z Moskwą

„Oczywistym jest, że jeśli padnie Ukraina, nie będzie wolności na Białorusi , nie będzie pokoju w Europie“ – podkreśliła Cichanouska. Dodała, że zwykli Białorusini jak tylko mogą, przyczyniają się do wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

„Nasi cybernetyczni partyzanci zakłócili działalność kolei rosyjskich. Mieszkańcy, bardzo często po prostu nastolatkowie, informują o pozycjach i ruchu rosyjskich żołnierzy i techniki. Przed kilkoma dniami zostały uszkodzone tory kolejowe łączące Białoruś i Ukrainę, by wojskowy sprzęt z Rosji nie trafił na Ukrainę” – mówiła Cichanouska i dodała, że Białorusini to robią mimo zagrożenia i ryzyka trafienia do więzienia.

Dzisiaj w Wilnie obraduje 3. międzynarodowe forum Kalinowskiego, którego edycja jest poświęcona mobilizacji demokratycznej wspólnoty świata do zdecydowanej walki z reżimami Putina i Łukaszenki.

Uczestnicy wydarzenia dyskutują o tym, co jeszcze demokratyczna społeczność świata powinna zrobić, aby powstrzymać reżim prezydenta Rosji i jego agresję na Ukrainie oraz tłumienie demokracji i wolności na Białorusi.