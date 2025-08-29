Rzmowy litewskiej i palestyńskiej dyplomacji o zawieszeniu broni i kryzysie w Gazie

„Omówiliśmy sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, ciężką humanitarną sytuację w Gazie, pilną potrzebę całkowitego wstrzymania ognia i natychmiastowego uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas” – napisał Kęstutis Budrys w serwisie X.

Dodał, że Litwa ponownie potwierdziła poparcie dla rozwiązania dwóch państw – Palestyny i Izraela.

Jak przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podczas spotkania Budrys wezwał „wszystkie strony do poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego i powrotu do pełnej realizacji porozumienia o zawieszeniu broni”.

„Pomoc humanitarna musi zostać wznowiona i dostarczana bez przeszkód, a wszyscy izraelscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas – niezwłocznie uwolnieni” – podkreślił litewski minister.

Rozmowy dotyczyły również współpracy Litwy i Palestyny przy cyfrowej transformacji administracji palestyńskiej oraz wzmacnianiu jej zdolności instytucjonalnych.

Wizyta Varsen Aghabekian Shahin nie była wcześniej ogłaszana publicznie; nie ujęto jej także w oficjalnym kalendarzu Kęstutisa Budrysa.

Spotkanie odbyło się w kontekście coraz żywszej debaty w państwach zachodnich nad uznaniem państwowości Palestyny oraz narastającej krytyki międzynarodowej wobec izraelskiej kampanii zbrojnej przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy. Kęstutis Budrys oświadczył wcześniej, że Litwa rozważyłaby uznanie Palestyny, jeśli działaniu temu towarzyszyłaby grupa państw o podobnym stanowisku i we właściwym czasie.

W sobotę w Kopenhadze szefowie dyplomacji Unii Europejskiej mają rozmawiać o ewentualnych nowych sankcjach wobec Izraela i Hamasu; bardziej zdecydowanych działań wzywają już Szwecja i Holandia. W ubiegłym tygodniu izraelski minister obrony Israel Katz zapowiedział „zniszczenie Gazy”, jeżeli Hamas nie złoży broni, nie uwolni wszystkich pozostałych zakładników i nie zakończy wojny na warunkach Izraela.

Wojna wybuchła po ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 r., w wyniku którego – według oficjalnych danych – zginęło 1 219 osób, głównie cywilów. Według danych ministerstwa zdrowia w Gazie kontrolowanego przez Hamas (uznawanych przez ONZ za wiarygodne) izraelska odpowiedź zbrojna spowodowała śmierć blisko 63 tys. Palestyńczyków, w większości cywilów. W minionym tygodniu ONZ oficjalnie ogłosiła głód w Strefie Gazy, przypisując go „systematycznemu utrudnianiu” dostarczania pomocy humanitarnej przez Izrael. Strona izraelska oskarżyła Hamas o zawłaszczanie pomocy; od marca do maja Izrael wprowadził całkowitą blokadę Strefy Gazy.