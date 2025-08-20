Rządowy plan na jesienną sesję Sejmu: kluczowe zmiany w obronności i budżecie

„Odporność na zagrożenia zewnętrzne i społeczne, redukcja nierówności oraz ubóstwa są dla nas najważniejsze. Przedstawiamy ambitny plan działań, który zapewni kontynuację podjętych prac i realizację zobowiązań tej rządu wobec obywateli” – powiedział pełniący obowiązki premiera, minister finansów, Rimantas Šadžius.

Najważniejsze projekty, które rząd przedstawi Sejmowi tej jesieni, obejmują budżety państwowe na lata 2026-2028, w tym budżety dla samorządów, „Sodry” (litewski system ubezpieczeń społecznych), Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Funduszu Rent oraz Funduszu Długoterminowych Świadczeń Pracy.

Jednym z kluczowych celów państwa jest wzmocnienie obronności. Zmiany w ustawie o przemyśle obronnym i bezpieczeństwa miałyby stworzyć specjalne warunki do tego celu – podała służba prasowa rządu.

W ramach przygotowań do przyjęcia niemieckiej brygady wojskowej, proponuje się również stworzenie prawnych podstaw do utworzenia nowego poligonu wojskowego, który poprawiłby warunki szkolenia bojowego żołnierzy Litwy i ich sojuszników.

Dodatkowo zapowiedziano wydłużenie okresu wypłat zasiłków dla osób przed emeryturą oraz wsparcie finansowe dla rodziców, którzy wychowują dzieci, ale nie otrzymują zasiłku opiekuńczego. Rząd planuje także szukać rozwiązań motywujących osoby korzystające z pomocy społecznej do podjęcia pracy.

Celem jest również stworzenie zasad dotyczących psów przewodników dla osób niepełnosprawnych, których zakup będzie częściowo finansowany przez państwo.

Proponowane jest również skrócenie czasu trwania procesu oceny wpływu działalności gospodarczej na środowisko (PAV). Wprowadzone zostaną również mechanizmy, które pozwolą uniknąć sytuacji, w których ważne projekty z zakresu przemysłu obronnego będą wstrzymywane przez decyzje rad gmin.

W listopadzie rząd planuje przedstawić poprawki do ustawy inwestycyjnej, mające na celu uproszczenie przekazywania ziemi państwowej lub należącej do firm państwowych na duże projekty inwestycyjne – miałyby one być przekazywane bez przetargów czy aukcji.

Rząd planuje także ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania ich na giełdę papierów wartościowych.

Zgodnie z projektem ustawy rozwoju południowej części Portu Morskiego w Kłajpedzie, ten projekt miałby zostać uznany za strategiczny dla kraju.

Rząd zapowiada również przedłożenie Sejmowi propozycji uznania polityki rolniczej i żywnościowej za jedną z kluczowych polityk krajowego bezpieczeństwa, złagodzenie wymagań dla firm dotyczących zewnętrznej reklamy, bardziej restrykcyjne kontrolowanie nowych produktów zawierających nikotynę oraz poprawienie warunków przyłączania do sieci elektroenergetycznych.

Zmiany w ustawie o nauce i kształceniu mają na celu zwiększenie współczynnika wynagrodzeń dla pracowników instytucji naukowych i edukacyjnych. Wyższe pensje, uwzględniające wzrost minimalnej pensji od 2026 roku, będą również dotyczyć pracowników instytucji budżetowych.

W Sejmie już rozpatrywane są zmiany w ustawie o systemie zdrowia, które umożliwią finansowanie przez Fundusz Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego usług zdrowotnych bez dodatkowych opłat od pacjentów. Wśród innych planów znajduje się zmniejszenie obciążenia administracyjnego dla lekarzy oraz rozwój usług zdalnych.