Rząd zdecydował: od 17 czerwca kwarantanna jest odwołana

Taka decyzja została podjęta z powodu widocznej od kwietnia tendencji zmniejszania się zachorowań na COVID-19.

„Zważywszy na stopniowo poprawiającą się sytuację w związku z pandemią COVID-19, tak na Litwie jak i w innych europejskich państwach, proponujemy odwołanie od 17 czerwca kwarantanny na całym terytorium Republiki Litewskiej” – powiedział minister ochrony zdrowia Aurelijus Veryga.

W środę rząd wprowdził też zmiany do uchwały w sprawie stanu wyjątkowego na szczeblu państwowym, który był ogłoszonego na Litwie 26 lutego.

Do tej uchwały wciągnięto zasady, dotyczące wjazdu cudzoziemców do kraju, świadczenia usług, działalności placówek handlowych, gastronomicznych oraz rozrywkowych, a także w sprawie organizowania wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i in.

Postanowiono, że na Litwę mogą wjechać obcokrajowcy z krajów europejskich, w których liczba zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przekroczyła 25 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Lista tych krajów jest ogłaszana w każdy poniedziałek przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia. Najnowsza lista krajów, z których obcokrajowcy mogą wjechać na Litwę, obejmuje obecnie 28 krajów. Przyjeżdżający z 26 krajów, zarówno obcokrajowcy, jak i obywatele Litwy, nie muszą odbywać obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny.

Na Litwę na razie nie mogą wjechać obcokrajowcy z Szwecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz z Portugalii, a przybywający z Belgii i Irlandii muszą poddać się obowiązkowej kwarantannie.

Działalność usługowa, handlowa, rekreacyjna i rozrywkowa, a także działalność restauracji, kawiarń, barów i innych placówek gastronomicznych, klubów nocnych, salonów gier i kasyn ma być prowadzona zgodnie z warunkami zarządzania przepływem osób, przestrzegania bezpiecznej odległości i innymi zasadami, ustanowionymi przez szefa operacji nadzwyczajnych na poziomie państwa.

Kwarantanna została wprowadzona na Litwie 16 marca.