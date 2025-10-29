Rząd zatwierdził nowe zasady korzystania z telefonów w szkołach

„Głównym celem tego pakietu jest rozwiązanie problemu braku regulacji prawnych, zapewniając, że wszystkie placówki edukacyjne, zarówno przedszkola, jak i szkoły podstawowe, będą miały regulamin dotyczący korzystania z osobistych telefonów komórkowych i innych urządzeń w szkole” – powiedziała minister edukacji, nauki i sportu Litwy, Raminta Popovienė podczas posiedzenia rządu.

Zgodnie z proponowanymi zmianami w Ustawie o Edukacji, takie przepisy miałyby wejść w życie od 1 września przyszłego roku.

„Nieograniczone korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń końcowych zwiększa uzależnienie uczniów od ekranów, pogarsza ich zdrowie emocjonalne i psychiczne, zmniejsza motywację do nauki i osiągane wyniki. Ustawa o edukacji nie określa i nie reguluje sposobu korzystania z osobistych telefonów komórkowych i innych urządzeń przez uczniów” – podkreśliła szefowa Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu.

Nowelizacja ustawy przewiduje również punkt upoważniający ministra edukacji, we współpracy z ministrem zdrowia, do opracowania zaleceń dotyczących korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń w szkołach. Zgodnie z tymi zaleceniami szkoły będą zobowiązane do opracowania wewnętrznych regulaminów.

Proponowane zmiany obejmują także zapisy, które nakładają na ministrów edukacji, zdrowia i spraw wewnętrznych obowiązek ustalenia procedur reagowania na przypadki zażywania, dystrybucji i posiadania substancji narkotycznych, psychotropowych oraz innych substancji wpływających na psychikę, a także zapisu dotyczącego udzielania pomocy uczniom i ich rodzicom.

„Z powodu braku jasnych regulacji szkoły stosują różne praktyki i nie mają jednolitych wytycznych, jak reagować na przypadki zażywania substancji psychoaktywnych oraz jak organizować pomoc dla uczniów i ich rodziców” – zauważyło R. Popovienė.

Aby propozycje zostały przyjęte, muszą jeszcze uzyskać zgodę Sejmu.

„Dzieci prawdopodobnie nie będą zadowolone, ale rodzice na pewno będą” – stwierdziła premier Inga Ruginienė.

Wcześniej, na początku sierpnia, Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu zatwierdziło zalecenia dotyczące korzystania z urządzeń mobilnych w szkołach.

Zaleca się, aby szkoły w swoich wewnętrznych regulaminach same ustalały zasady korzystania z telefonów komórkowych, a także środki nadzoru, które zapewnią przestrzeganie tych zasad, oraz konsekwencje w przypadku ich łamania.

Zalecenia określają również wyjątki, kiedy uczniowie mogą korzystać z telefonów: telefony mogą być używane w celach edukacyjnych przez uczniów klas 9-10 i I-IV szkół średnich na inicjatywę nauczyciela lub specjalisty pomocy edukacyjnej. Telefony powinny być również dostępne dla uczniów, którzy z powodu stanu zdrowia lub innych wyjątkowych okoliczności ich potrzebują.

W regulaminie szkolnym powinno być określone, w jaki sposób uczniowie mogą szybko skontaktować się z rodzicami lub służbami ratunkowymi w razie potrzeby.

Pomimo krytyki i sugestii, aby całkowicie zakazać korzystania z telefonów komórkowych w szkołach, minister Raminta Popovienė podkreśliła, że najpierw należy wypróbować zaproponowaną metodę.

Z danych przekazanych przez minister Popovienė wynika, że ponad 200 szkół już wprowadziło zasady korzystania z telefonów komórkowych, z czego około 15% z nich całkowicie zakazało używania tych urządzeń.