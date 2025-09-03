Rząd wstrzymuje poselskie projekty o telefonach w szkołach

W przyjętej w środę opinii rząd podkreślił, że planuje złożyć rządowy projekt nowelizacji ustawy o oświacie, który ureguluje zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych na terenie szkół.

— We wrześniu wraz ze startem sesji Sejmu przedstawimy projekt, przewidujący, że każda szkoła będzie miała obowiązek przyjąć regulamin używania telefonów i innych urządzeń — zapowiedziała minister edukacji, nauki i sportu Raminta Popovienė.

— Nie będzie dowolności: szkoła musi mieć własne zasady; jak je ukształtuje i na co się umówi wspólnota — to już jej decyzja — dodała.

Co jest dziś na stole

Sejm po wstępnej prezentacji poparł już dwa poselskie projekty (Związku Chłopów i Zielonych oraz konserwatystów), których celem jest zakaz lub istotne ograniczenie używania prywatnych urządzeń inteligentnych w szkołach, jeśli nie służą one procesowi dydaktycznemu. Obecnie to same szkoły decydują, czy i jak regulować korzystanie z telefonów; część placówek nie ma takich regulacji, bo brakuje konsensusu w społecznościach szkolnych.

Rekomendacje już są, ustawa doprecyzuje

Resort edukacji w sierpniu wydał rekomendacje, jak szkoły mogą porządkować używanie prywatnych telefonów. Przewidziano też wyjątki: z telefonów dla celów dydaktycznych i z inicjatywy nauczyciela lub specjalisty wsparcia mogliby korzystać uczniowie klas 9–10 oraz I–IV klas gimnazjalnych. Urządzenia powinny być również dostępne uczniom, którym są niezbędne ze względów zdrowotnych lub innych szczególnych okoliczności. Szkolne regulaminy mają ponadto określać, jak szybko uczniowie mogą skontaktować się z rodzicami lub służbami ratunkowymi w razie potrzeby.

Część ekspertów edukacyjnych i IT ocenia jednak, że pozostawienie zbyt szerokiej swobody interpretacji społecznościom szkolnym może skutkować dużymi różnicami między placówkami. Rząd odpowiada, że obowiązek posiadania regulaminu zminimalizuje luki, a konkretne zasady będą dostosowane do realiów danej szkoły.