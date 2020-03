Rząd rozważa śledzenie trasy chorych na koronawirusa za pomocą telefonów komórkowych

vdu

Minister zdrowia Aurelijus Veryga poinformował, że dane tych osób zostaną przekazane specjalistom IT. „Uzgodniliśmy, że przekażemy dane zakażonych koronawirusem osób specjalistom IT, by prześledzili trasy i miejsca pobytu tych osób, ponieważ część z nich tego nie ujawniła. Do tej pory nie wiemy, gdzie przebywali przed samoizolacją” – powiedział minister w publicznej telewizji.

Przedsiębiorca Vladas Lašas zapowiedział przeprowadzenie hakatonu na odległość w poszukiwaniu rozwiązań technologicznych do walki z COVID-19 oraz pomocy w ustaleniu tras, jakie przebyli zakażeni i możliwych kontaktów.

Jego zdaniem, podobne technologie zastosowała Korea Południowa, która wychodzi z epidemii oraz Singapur, który jej nie dopuścił.

Obecnie takie rozwiązania technologiczne aktywnie wdraża Hiszpania.