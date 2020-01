Rząd proponuje zwiększenie cen na pozwolenia rybackie

vdu

Ustawa o amatorskim rybołówstwie zezwala obecnie na bezpłatne połowy dla osób poniżej 16 roku życia, emerytów i osób niepełnosprawnych. Mažeika sugeruje, że młodzi ludzie powinni mieć takie prawo do 18 lat.

„Młodzi ludzie poniżej 18 roku życia często nie mają jeszcze dochodów, są uczniami. Ponadto malejąca liczba rybaków wskazuje na potrzebę wprowadzania zmian, ponieważ młodzi ludzie niechętnie łowią ryby” – powiedział minister.

Proponuje się, aby zmiany weszły w życie 1 maja.

Zmiany zwiększają również koszty licencji na połów o około euro.

„Jeśli zapłacilibyśmy więcej, moglibyśmy wydać więcej na ochronę środowiska i hodowlę ryb” – powiedział Mažeika.

Proponuje się zwiększenie kosztu zezwolenia połowowego w publicznych zbiornikach wodnych z 1,4 euro do 2 euro na dwa dni, z 5 euro na 6 euro miesięcznie oraz z 14 euro na 15 euro rocznie.

Zezwolenie na rybołówstwo w zbiornikach wodnych ograniczonego połowu kosztowałoby od 2,5 do 3 euro dziennie, od 8 do 10 euro za tydzień, od 14 do 20 euro za miesiąc oraz od 14 do 15 euro za prywatny połów łososia i pstrąga morskiego.