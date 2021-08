Rząd podjął ostateczną decyzję co do budowy ogrodzenia na granicy z Białorusią

Do nadzoru prac zostanie powołana komisja międzyinstytucjonalna. W jej składzie będą przedstawiciele rządu, komendant straży granicznej, szef państwowej inspekcji planowania i budownictwa, przedstawiciel wykonawcy i innych instytucji państwowych.

Ogrodzenie ma się składać z dwóch elementów. Pierwszym będą zasieki typu concertina, które zostaną ułożone w trzech poziomach w formie piramidy. Drugi element stanowi płot w kształcie litery Y, na górze którego również zostanie zamontowana concertina.

W projekcie MSW wskazano, że ogrodzenie ma stanąć do września 2022 roku. Ostatecznie minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė powiedziała dzisiaj, że termin zakończenia budowy ustali resort energetyki. Ma na to ponad 2 tygodnie – do 15 września.