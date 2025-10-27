Rząd nie chce wprowadzenia obowiązkowego kursu obronnych umiejętności w szkołach

Od ubiegłego roku kurs z zakresu obywatelskości i umiejętności obronnych organizowany przez Związek Strzelców Litewskich jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas 9, odbywa się przez trzy dni w roku.

Ponadto w minionym roku szkolnym rozpoczęto realizację zaktualizowanego programu wybieralnego dla uczniów klas 11-12, jednak, zgodnie z danymi audytu przeprowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli, wybiera go mniej niż 1% uczniów.

Laurynas Kasčiūnas, przewodniczący Związku Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (TS-LKD), proponuje rozszerzenie kursu z zakresu obywatelskości i umiejętności obronnych prowadzonego przez Związek Strzelców na pierwszą część programu nauczania (uczniowie klas 5-8) oraz na program nauczania szkoły średniej (klasy 11-12).

Zgodnie z proponowanymi zmianami, treść i czas trwania kursu ustalałby minister obrony narodowej, a zasady organizacji – minister edukacji.

Lider konserwatystów uważa, że najlepszym czasem na organizowanie kursu byłby początek czerwca, a Strzelcy mogliby do jego prowadzenia zaangażować rezerwistów i zawodowych żołnierzy.

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu zaznacza, że zgodnie z ustawą programy nauczania są realizowane na podstawie opisów, ogólnych programów oraz wspólnych planów nauczania zatwierdzanych przez ministra edukacji.

„Tego typu regulacje pozwalają na systemowe określenie wszystkich elementów programu nauczania. Proponowane w projekcie szczegółowe uregulowanie jednego z elementów programu nauczania – kształtowania obywatelskości i umiejętności obronnych – na poziomie ustawodawczym nie odpowiada zasadzie celowości legislacyjnej” – wskazuje resort edukacji.

Zaznacza również, że w listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Ochrony Kraju podpisało z Związkiem Strzelców, a w czerwcu tego roku odnowiło porozumienie dotyczące rozwoju edukacji obywatelskiej i patriotycznej uczniów.

„Uzgodniono rozwijanie wspólnych inicjatyw, wzmacnianie obywatelskości i patriotyzmu uczniów, zwiększanie ich odporności na zagrożenia, popularyzowanie służby wojskowej oraz rozszerzanie kursu obywatelskości i umiejętności obronnych w niższych klasach” – czytamy w opinii przygotowanej przez ministerstwo.

Według ŠMSM, w programie dwudziestego rządu zaplanowano promowanie patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży oraz przygotowania do reagowania w sytuacjach kryzysowych, organizowanie w placówkach oświatowych podstawowego szkolenia wojskowego.