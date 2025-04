Rząd Litwy przyspieszy budowę sieci na poligonie w Rudnikach

„Zmiany w ustawie to kolejny ważny krok w tworzeniu warunków dla obecności sojuszników NATO w naszym kraju. Realizujemy potrzeby Niemiec, które do końca 2027 roku wymagają odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej do poligonu oraz w jego obrębie. Zmiany umożliwią, aby niezbędna infrastruktura komunikacyjna i inżynieryjna została zbudowana na czas, zgodnie z uzgodnieniami z niemieckimi partnerami” – powiedziała Orijana Mašalė, wiceminister ochrony kraju odpowiedzialna za kwestie infrastruktury.

Bez tych zmian, budowa odnogi kolejowej mogłaby zostać rozpoczęta dopiero w 2030 roku.

Zmiany w ustawie przewidują uproszczenie procedur planowania przestrzennego, wykupu ziemi oraz budowy obiektów infrastruktury inżynieryjnej, które są niezbędne do działalności poligonu, ale znajdują się poza jego granicami.

Celem jest także umożliwienie Ministerstwu Ochrony Kraju wynajmu gruntów państwowych w obrębie poligonu deweloperom, jeśli będzie to potrzebne do projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub podmiotom odpowiedzialnym za budowę niezbędnej infrastruktury inżynieryjnej, która będzie potrzebna do funkcjonowania infrastruktury wojskowej.

Poligon w Rudnikach jest już intensywnie rozwijany – trwają prace nad instalacją sieci inżynieryjnych w wojskowym miasteczku, rozpoczęto budowę budynków. W ramach pierwszego etapu powstanie część infrastruktury przyszłego miasteczka wojskowego, która pozwoli części niemieckiej brygady osiedlić się jeszcze przed zakończeniem budowy całego kompleksu.

Ministerstwo Ochrony Kraju ogłosiło przetarg na rozwój II etapu wojskowego miasteczka w Rudnikach oraz zakup usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedsiębiorcy mają czas do końca maja na składanie swoich ofert. Ponadto na terenie poligonu kontynuowane są prace nad budową nowoczesnych kompleksów strzelniczych z pełną infrastrukturą wsparcia.