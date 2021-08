Ryanair: Od jesieni – sześć nowych kierunków

Od początku listopada pasażerowie będą mogli dolecieć z Wilna do brytyjskiego Birmingham i Eindhoven w Holandii. Loty do tego ostatniego będą odbywać się trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki, a do Birmingham – dwa razy dziennie (we wtorek i sobotę)

Zgodnie z obecnymi planami przewoźnika, aż cztery nowe połączenia będą oferowane z lotniska w Kownie. Od 31 października loty do stolicy Hiszpanii, Madrytu, powinny odbywać się w czwartek i niedzielę. Od 1 listopada – do Aalborga w Danii i Göteborga w Szwecji. Loty te mają odbywać się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki.

Od drugiego listopada będzie można dolecieć do stolicy Węgier Budapesztu bezpośrednim lotem z Kowna. Loty do tego miasta będą odbywać się we wtorek i sobotę.

Przedstawiciele litewskich lotnisk przypominają, że procesy sprawdzenia dokumentów na lotniskach mogą trwać dłużej niż przed pandemią.