Ruszają prace nad budową basenu w Leszczyniakach

„Rozumiem, że nie wszystko idzie jak po maśle, ale już około 40 proc. pracy udało się zrealizować i planujemy całkowicie zakończyć budowę za 8-9 miesięcy, jeśli wszystko pójdzie gładko.

To, czego nie mogliśmy zaplanować, to bankructwo spółki, która wcześniej pracowała nad budową tego basenu. To bankructwo zrujnowało dziesiątki projektów publicznych na całej Litwie. (…) Dziękuję mieszkańcom Wilna za cierpliwość – zawsze będą różne przeszkody, ale wszystkie cele zostaną osiągnięte, gdy będziemy współpracować.” – napisał Remigijus Šimašius.