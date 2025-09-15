Ruginienė: umowa koalicyjna obowiązuje

Ruginienė podkreśliła, że partnerzy koalicyjni powinni odpowiedzialnie przedstawiać kandydatów. Wyjaśniła, że ze względu na presję czasu przekazała głowie państwa najlepsze dostępne wówczas nazwiska:

– „Złożyłam to, co w danej chwili miałam najlepszego. Proces był skomplikowany, to był ostatni dzień na dekret – nie mogliśmy zwlekać ani pięciu minut. Lista została przekazana w ostatniej chwili i, jak widać, w trakcie pogłębionych sprawdzeń okazało się, że dwóch kandydatów nie odpowiada wymaganiom.”

Prezydent odrzucił dwóch kandydatów „Świtu nad Niemnem”

„Świt nad Niemnem” zaproponował Povilasa Poderskisa do dalszego kierowania Ministerstwem Środowiska oraz prawnika Mindaugasa Jablonskisa na ministra energetyki. Prezydent Gitanas Nausėda w poniedziałek odrzucił oba wnioski i poprosił o nowe kandydatury. Zaznaczył przy tym, że nowi ministrowie nie mogą budzić najmniejszych wątpliwości co do determinacji i zdolności do obrony interesu publicznego, odporności na wpływy grup interesu oraz zapewnienia sprawnego i efektownego funkcjonowania szczególnie ważnych dla społeczeństwa obszarów.

Ruginienė oceniła, że argumenty prezydenta były przekonujące. Jednocześnie zaapelowała o mniej emocji wokół obsady tek i o powrót do pracy wynikającej z programu rządowego:

– „Trzeba się uspokoić, przestać uprawiać politykierstwo i zabrać do pracy, szukając odpowiednich kandydatów.”

Terminy i odpowiedzialność partnerów

Desygnowana premier przypomniała, że nowe nazwiska muszą zostać wskazane szybko, ponieważ 23 września w Sejmie zaplanowano zatwierdzenie programu rządu i przysięgę nowego gabinetu.

– „Podstawową odpowiedzialnością każdego partnera jest przedstawienie kandydatów, którzy będą odpowiedni. Jeżeli ktoś ich nie ma, należało ten czynnik uwzględnić przed wejściem do koalicji.”

Dodała, że sama odrzuciła kilku kandydatów proponowanych przez „Świt nad Niemnem”.

Ruginienė nie skłania się do przeglądu podziału resortów między partnerów. Zapewniła, że groźby ani szantaż ze strony koalicjanta na nią nie podziałają: