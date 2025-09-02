Ruginienė: Renata Saulytė wśród kandydatek na minister środowiska

– To osoba, która ma doświadczenie pracy w rządzie – pełniła funkcję kanclerza w Ministerstwie Sprawiedliwości. Uważam, że po zbudowaniu zespołu specjalistów z kluczowych dziedzin będzie mogła skutecznie pracować – powiedziała Ruginienė dziennikarzom, zapowiadając, że rozmowa o oczekiwaniach z kandydatką odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

Lider ugrupowania „Świt nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis potwierdził, że ma dwóch kandydatów na stanowisko ministra środowiska, nie ujawniając jednak drugiego nazwiska. R. Saulytė potwierdziła na antenie LRT radijas, że po rozważeniu propozycji zgodziła się znaleźć w gronie pretendentów.

Tło polityczne i podział tek

Po sformowaniu w Sejmie nowej koalicji rządzącej resorty środowiska i rolnictwa przypadły ugrupowaniu „Świt nad Niemnem”; dotychczas kontrolowane przez nie Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zamienione na Ministerstwo Energetyki. Nowy gabinet powstaje po dymisji premiera Gintautasa Paluckasa, a porozumienie koalicyjne zawarli socjaldemokraci, „Swit nad Niemnem” oraz frakcja Litewskiego Związeku Chłopów i Zielonych (LVŽS) i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

Zmiana w resorcie i kontrowersje

Obecnie ministrem środowiska jest Povilas Poderskis, jednak prezydent Gitanas Nausėda kilka tygodni temu zapowiedział, że nie widzi go w przyszłym gabinecie Ruginienė. Oświadczenie to padło po publikacjach, iż P. Poderskis, wcześniej związany z lobby wiatrowym, już jako minister uczestniczył w przygotowaniu bardziej liberalnych zasad oceny wpływu farm wiatrowych na ptaki, co miało sprzyjać deweloperom. Media stawiały też pytania o służbową podróż ministra do Gujany Francuskiej w Ameryce Południowej.

Kim jest Renata Saulytė

Renata Saulytė pracuje w obszarze komunikacji od 2004 r.; kierowała komunikacją w spółce zarządzającej siecią sklepów „Maxima”, była też szefową komunikacji wewnętrznej w „Thermo Fisher Scientific Baltics”. Od maja br. przez kilka miesięcy pełniła funkcję kanclerza Ministerstwa Sprawiedliwości, skąd odeszła, uzasadniając to rozbieżnościami z ministrem Rimantasem Mockusem.