Ruginienė przedstawiła prezydentowi skład rządu

Jak podkreślono, dwie wymienione kandydatury ujawniono we wtorek, pod koniec terminu wyznaczonego w Konstytucji na przedstawienie Sejmowi programu nowego gabinetu wraz z uzgodnioną z prezydentem listą ministrów. Prezydent Gitanas Nausėda ma prawo zatwierdzić rząd w niepełnym składzie i zapowiedział, że uczyni tak w sytuacji, gdy wśród kandydatów znajdą się osoby, z którymi nie zdążył się spotkać ani otrzymać stosownych informacji ze służb specjalnych.

Z wyjątkiem P. Poderskisa i M. Jablonskisa pozostali kandydaci do nowej Rady Ministrów spotkali się już z głową państwa.