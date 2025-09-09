Znad Wilii
  • Litwa
  • 9 września, 2025 15:30

Ruginienė przedstawiła prezydentowi skład rządu

Desygnowana premier, socjaldemokratka Inga Ruginienė, przedstawiła prezydentowi Gitanasowi Nausėdzie skład nowego rządu z 14 ministrami, w tym kandydatury Povilasa Poderskisa na ministra środowiska oraz prawnika Mindaugasa Jablonskisa na ministra energetyki. Informację potwierdził rzecznik I. Ruginienė, Ignas Dobrovolskas.

zw.lt/BNS
Ruginienė przedstawiła prezydentowi skład rządu

fot. Robertas Riabovas/BNS.

Jak podkreślono, dwie wymienione kandydatury ujawniono we wtorek, pod koniec terminu wyznaczonego w Konstytucji na przedstawienie Sejmowi programu nowego gabinetu wraz z uzgodnioną z prezydentem listą ministrów. Prezydent Gitanas Nausėda ma prawo zatwierdzić rząd w niepełnym składzie i zapowiedział, że uczyni tak w sytuacji, gdy wśród kandydatów znajdą się osoby, z którymi nie zdążył się spotkać ani otrzymać stosownych informacji ze służb specjalnych.

Z wyjątkiem P. Poderskisa i M. Jablonskisa pozostali kandydaci do nowej Rady Ministrów spotkali się już z głową państwa.

PODCASTY I GALERIE