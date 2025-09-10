Ruginienė: program rządu zapewni ciągłość i stabilność

Obrona i bezpieczeństwo

Rząd zobowiązuje się znacząco zwiększyć wydatki obronne – do 5% PKB.

– „Już teraz wydajemy na obronę 4% PKB, a następnie zobowiązujemy się przeznaczać ponad 5%” – zapowiedziała Ruginienė.

W kontekście trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która – jak ujęła – „ma wymiar transgraniczny”, premier wskazała na konieczność ponownej, zasadniczej oceny sytuacji bezpieczeństwa Litwy. Odniosła się do ostatnich ataków, podczas których kilkanaście dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną.

– Elementy agresji wykraczają poza granice Ukrainy i sięgają terytorium UE. Musimy to widzieć, kontrolować i być na to przygotowani. – mówiła.

Program przewiduje utrzymanie wojskowego wsparcia Ukrainy na poziomie co najmniej 0,25% PKB oraz działania na rzecz analogicznych zobowiązań innych państw UE.

Finanse publiczne

Ruginienė zapowiedziała, że budżet na 2026 r. będzie trwały, a deficyt nie przekroczy 3% PKB.

– „Chcemy planować budżet tak, by nie naruszać progu 3%” – podkreśliła.

W części podatkowej rząd deklaruje, że w trakcie kadencji nie będzie wprowadzał nowych podatków, z wyjątkiem planowanego podatku na rzecz stabilności finansowej banków (szczegóły – do doprecyzowania). Program zakłada wstrzymanie podwyżki akcyzy na olej napędowy oraz szybsze podnoszenie akcyzy na wyroby tytoniowe, e-papierosy i alkohol.

Usługi publiczne i sprawy społeczne

Desygnowana premier wskazała, że bezpieczeństwo rozumie szeroko – również jako spójność społeczną i dostępność usług publicznych:

Ograniczenie ekspansji sektora prywatnego w ochronie zdrowia oraz zapewnienie odpowiedniej sieci świadczeń w regionach;

Zakaz dopłat do świadczeń finansowanych z ubezpieczenia zdrowotnego;

Skracanie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne (wizyty i zabiegi).

Przyspieszenie indeksacji emerytur;

Wzrost zasiłków i wynagrodzeń w sektorze publicznym;

Większy nacisk na utrzymanie i rozwój dróg (zapowiedziane pilne finansowanie nowo utworzonego Funduszu Dróg (Kelių fondo));

Konkurencyjne ceny ciepła dla gospodarstw domowych.

Rząd rezygnuje z pomysłu powołania Ministerstwa Regionów, a pozostałe zobowiązania w znacznej mierze powtarzają priorytety gabinetu Paluckasa.

Rząd zapowiada także poprawę warunków dla biznesu – przewidywalność regulacyjną i stabilność otoczenia dla inwestycji – jako kontynuację priorytetów poprzedniego gabinetu.

Polityka zagraniczna

W obszarze polityki zewnętrznej zapowiedziano złagodzenie retoryki wobec Chin i dążenie do normalizacji relacji dyplomatycznych z tym państwem.

Kontekst

Ruginienė mówiła o programie w szerszym tle „czasu wyzwań”: pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, nieprzewidywalnego rozwoju sztucznej inteligencji, rosnącej pozycji globalnych korporacji, zagrożeń epidemicznych, pogarszającej się demografii i rosnących kosztów życia.