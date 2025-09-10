Znad Wilii
  • Litwa
  • 10 września, 2025 18:30

Ruginienė: program rządu zapewni ciągłość i stabilność

Desygnowana premier Inga Ruginienė zapowiedziała w Sejmie, że program nowego gabinetu ma zapewnić ciągłość i stabilność prac rządu Gintautasa Paluckasa. – „Moim celem jest, by prace 19. rządu były skutecznie kontynuowane. Nowy program akcentuje zobowiązania koalicji wobec obywateli, z uwzględnieniem już wykonanych działań i osiągniętych wyników” – powiedziała, prezentując projekt programu.

zw.lt/BNS
Ruginienė: program rządu zapewni ciągłość i stabilność

fot. Robertas Riabovas/BNS.

Obrona i bezpieczeństwo

Rząd zobowiązuje się znacząco zwiększyć wydatki obronne – do 5% PKB.

– „Już teraz wydajemy na obronę 4% PKB, a następnie zobowiązujemy się przeznaczać ponad 5%” – zapowiedziała Ruginienė.

W kontekście trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która – jak ujęła – „ma wymiar transgraniczny”, premier wskazała na konieczność ponownej, zasadniczej oceny sytuacji bezpieczeństwa Litwy. Odniosła się do ostatnich ataków, podczas których kilkanaście dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną.

– Elementy agresji wykraczają poza granice Ukrainy i sięgają terytorium UE. Musimy to widzieć, kontrolować i być na to przygotowani. – mówiła.

Program przewiduje utrzymanie wojskowego wsparcia Ukrainy na poziomie co najmniej 0,25% PKB oraz działania na rzecz analogicznych zobowiązań innych państw UE.

Finanse publiczne

Ruginienė zapowiedziała, że budżet na 2026 r. będzie trwały, a deficyt nie przekroczy 3% PKB.

– „Chcemy planować budżet tak, by nie naruszać progu 3%” – podkreśliła.

W części podatkowej rząd deklaruje, że w trakcie kadencji nie będzie wprowadzał nowych podatków, z wyjątkiem planowanego podatku na rzecz stabilności finansowej banków (szczegóły – do doprecyzowania). Program zakłada wstrzymanie podwyżki akcyzy na olej napędowy oraz szybsze podnoszenie akcyzy na wyroby tytoniowe, e-papierosy i alkohol.

Usługi publiczne i sprawy społeczne

Desygnowana premier wskazała, że bezpieczeństwo rozumie szeroko – również jako spójność społeczną i dostępność usług publicznych:

  • Ograniczenie ekspansji sektora prywatnego w ochronie zdrowia oraz zapewnienie odpowiedniej sieci świadczeń w regionach;
  • Zakaz dopłat do świadczeń finansowanych z ubezpieczenia zdrowotnego;
  • Skracanie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne (wizyty i zabiegi).
  • Przyspieszenie indeksacji emerytur;
  • Wzrost zasiłków i wynagrodzeń w sektorze publicznym;
  • Większy nacisk na utrzymanie i rozwój dróg (zapowiedziane pilne finansowanie nowo utworzonego Funduszu Dróg (Kelių fondo));
  • Konkurencyjne ceny ciepła dla gospodarstw domowych.

Rząd rezygnuje z pomysłu powołania Ministerstwa Regionów, a pozostałe zobowiązania w znacznej mierze powtarzają priorytety gabinetu Paluckasa.

Rząd zapowiada także poprawę warunków dla biznesu – przewidywalność regulacyjną i stabilność otoczenia dla inwestycji – jako kontynuację priorytetów poprzedniego gabinetu.

Polityka zagraniczna

W obszarze polityki zewnętrznej zapowiedziano złagodzenie retoryki wobec Chin i dążenie do normalizacji relacji dyplomatycznych z tym państwem.

Kontekst

Ruginienė mówiła o programie w szerszym tle „czasu wyzwań”: pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, nieprzewidywalnego rozwoju sztucznej inteligencji, rosnącej pozycji globalnych korporacji, zagrożeń epidemicznych, pogarszającej się demografii i rosnących kosztów życia.

– „To jednoznaczne zobowiązanie dla nowego rządu, by mądrze i skutecznie odpowiadać na wyzwania czasu. Priorytetem pozostaje obrona, ale równie ważny jest porządek wewnątrz państwa – ograniczanie nierówności i dostępne dla wszystkich usługi publiczne” – podsumowała.

PODCASTY I GALERIE