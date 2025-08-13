Ruginienė po spotkaniu z Nausėdą: rozważane różne warianty koalicji i skład przyszłego rządu

„Omówiliśmy różne warianty koalicji, rozmawialiśmy też o składzie przyszłego rządu, bo w zależności od wariantu skład może się zmieniać” – powiedziała Ruginienė po spotkaniu z prezydentem.

„Przeanalizowaliśmy różne warianty – A, B, C – jakie mogłyby być ich plusy i minusy. Stworzyliśmy sobie taki obraz sytuacji, a ja również przedstawiłam swoją opinię, co sądzę o jednym czy drugim rozwiązaniu” – dodała.

Jak zaznaczyła, od prezydenta usłyszała jego opinię o dotychczasowych ministrach.

„Miał okazję spotkać się z nimi w różnych okolicznościach, zebrałam tę opinię i będę to robić dalej, zasięgając zdania również od innych współpracujących organizacji i osób. Potem przyjdzie czas na wnioski” – mówiła kandydatka.

„Po tym spotkaniu widzę, że będziemy mogli doskonale współpracować z prezydentem” – oceniła.

Spotkania z ministrami i brak konfliktów z Šadžiusem

Ruginienė zapowiedziała, że spotka się osobno z każdym ministrem z ramienia socjaldemokratów.

„Wtedy będzie można wyciągnąć wnioski. Wszystkich ministrów musimy omówić i zatwierdzić w radzie partii, w procesie decyzyjnym weźmie udział znacznie więcej osób” – wyjaśniła.

Podkreśliła, że nie miała żadnych konfliktów z pełniącym obowiązki premiera, ministrem finansów Rimantasem Šadžiusem.

„Z Rimantasem Šadžiusem nie mieliśmy żadnych konfliktów, poza tym, że prowadziliśmy robocze dyskusje – co jest zupełnie normalne między różnymi ministerstwami” – powiedziała.

Rozmowy z partiami bez wskazywania koalicjantów

Kandydatka nie chciała wskazywać konkretnych partii, z którymi mogłaby stworzyć koalicję.

„Bardzo cieszę się z tego procesu. Od poniedziałku spotykamy się z każdą partią, wymieniamy opinie – to bardzo ważne, każda strona przedstawia swoje zastrzeżenia, oczekiwania, a także chwali drugą stronę” – zaznaczyła.

Według niej socjaldemokraci uzgodnili, że w pierwszej kolejności wysłuchają obecnych partnerów koalicyjnych – „aušriečius” i demokratów – oraz obecnie nienależących do większości „chłopów”. Dopiero później zapadnie decyzja o kształcie koalicji i składzie nowego gabinetu.

„Wszystkie rozmowy i wnioski będą nieco później” – dodała.

Jakość i ilość

Tymczasowy przewodniczący socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius wcześniej mówił, że część społeczeństwa oczekuje, by nowa większość i rząd zaczęły „z czystej karty”. Ruginienė stwierdziła, że dla niej liczy się zarówno jakość, jak i liczebność koalicji.

„Zawsze byłam osobą nastawioną na pracę i podejmowanie decyzji z myślą o ludziach. Od tego punktu trzeba będzie wyjść, ustalając pozycję w sprawie koalicji” – podkreśliła.

Oceniła również wypowiedzi lidera Związeku Demokratów „W imię Litwy” Sauliusa Skvernelisa.

„W negocjacjach zawsze są emocje, czasem ostrzejsze wypowiedzi. To zupełnie normalny proces. Wysłuchaliśmy się, wymieniliśmy opinie i idziemy dalej. Przyjdzie czas, usiądziemy, wyciągniemy wnioski, przedstawimy propozycje przyszłym partnerom koalicyjnym, zobaczymy, jak zareagują, i na tej podstawie podejmiemy decyzję” – powiedziała.

Ministrowie – ocena później

Kandydatka zaznaczyła, że prezydent nie wskazał, iż któryś z obecnych ministrów mu nie odpowiada.

„Takiej rozmowy nie było – i to chyba dobrze, że praca rządu oceniana jest pozytywnie” – stwierdziła.

Jednocześnie doradca prezydenta Frederikas Jansonas przekazał w środę, że Gitanas Nausėda nie widzi w przyszłym rządzie obecnego ministra środowiska Povilasa Poderskisa, który znalazł się w centrum uwagi po śledztwie portalu „15min”.

Ruginienė nie zdradziła, czy widzi Poderskisa w swoim gabinecie.