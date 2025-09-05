Ruginienė nie zgłosi Renaty Saulytė na ministrę środowiska

Rzecznik I. Ruginienė Ignas Dobrovolskas powiedział, że nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć tym doniesieniom. Lider „Świt nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis przekazał, że nie ma informacji o takiej decyzji. Z samą Renatą Saulytė nie udało się skontaktować.

Spór o kwalifikacje kandydatki

W czwartek I. Ruginienė po spotkaniu z R. Saulytė chwaliła ją za „młodzieńczy zapał”. Jednocześnie prezydent Nausėda publicznie poddał w wątpliwość kompetencje kandydatki, wyrażając zdziwienie, że „Świt nad Niemnem” nie wskazali osoby z ugruntowaną wiedzą merytoryczną w obszarze środowiska. Sama R. Saulytė przyznała, że brakuje jej kompetencji, deklarowała jednak, że w resorcie zbudowałaby silny zespół.

Co dalej z resortem środowiska?

Obowiązki ministra środowiska pełni obecnie Povilas Poderskis, jednak prezydent kilka tygodni temu zapowiedział, że nie widzi go w przyszłym gabinecie I. Ruginienė. Decyzja desygnowanej premier o niezgłaszaniu R. Saulytė oznacza konieczność poszukania nowej kandydatury dla resortu, którym w podziale tek w koalicji odpowiada „Świt nad Niemnem”.