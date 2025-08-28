Ruginienė: dziś wieczorem poznamy wszystkich ministrów z ramienia LSDP

„Plan się klaruje – długo czekać nie trzeba. Dziś wieczorem, po posiedzeniu prezydium partii, będziemy mieli jasność co do ministrów z ramienia socjaldemokratów” – powiedziała w rozmowie z LRT.

Jak informowano, LSDP podczas czwartkowego, zdalnego posiedzenia omawia kandydatury na stanowiska polityczne po zmianach w koalicji rządzącej, a także ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie kandydata na przewodniczącego Sejmu.

Ruginienė w tym tygodniu rozpoczęła serię rozmów z ministrami. W czwartek spotyka się z: minister edukacji, nauki i sportu Ramintą Popovienė, minister zdrowia Mariją Jakubauskienė, ministrem spraw wewnętrznych Władysławem Kondratowiczem oraz ministrem finansów Rimantasem Šadžiusem – wszyscy zostali wcześniej wskazani przez socjaldemokratów.

„Rozmawiamy o tym, co zrobiono i jakie są najbliższe plany. Interesują mnie wnioski samych ministrów: co się udało, gdzie były bariery i co przenosimy na kolejne półrocze. Jako nowa szefowa mam własne spojrzenie – celem spotkań jest jego przedstawienie i sprawdzenie, czy mamy punkty wspólne” – podkreśliła.

Pytana o zespół doradców, zapowiedziała połączenie ciągłości z „nowym wiatrem” i nowymi twarzami.

Swoje rozmowy z kandydatami do rządu prowadzi też prezydent Gitanas Nausėda. W środę rozmawiał z p.o. minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė i p.o. ministrem spraw zagranicznych Kęstutisem Budriusem. W czwartek do Pałacu Prezydenckiego przybyli: kandydat „Świt nad Niemnem” na ministra rolnictwa Andrius Palionis oraz rekomendowany przez „chłopów” Edvinas Grikšas na szefa Ministerstwa Gospodarki i Innowacji.