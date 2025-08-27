Ruginienė: Budrys i Šakalienė rozpoczynają rozmowy z prezydentem jako pierwsi

„Oczywiste jest, że Kęstutis Budrys i Dovilė Šakalienė jako pierwsi spotkają się z prezydentem, a pozostali kandydaci zostaną przedstawieni nieco później” – powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė.

Jak zaznaczyła, kandydatury Budrysa i Šakalienė nie budziły kontrowersji ani w samej partii, ani poza nią.

Ruginienė dodała, że podczas spotkania z prezydentem omówiła wszystkie proponowane stanowiska ministerialne. Jak zapewniła, ze strony głowy państwa nie padły konkretne zastrzeżenia wobec obecnych ministrów – prezydent był raczej zainteresowany jej oceną i wizją.

Niepewna przyszłość ministra kultury

Przyszła szefowa rządu nie potwierdziła medialnych doniesień, że z przyszłego składu gabinetu może zniknąć obecny minister kultury Šarūnas Birutis, a jego miejsce miałby zająć były mer Kłajpedy Vytautas Grubliauskas.

„Chcę jeszcze osobiście spotkać się z Šarūnasem Birutisem. Ostateczne decyzje zapadną nieco później” – zapowiedziała premier.

Wcześniej prezydent Nausėda, w rozmowie z Žinių radijas, wyraził wątpliwości co do możliwości kontynuowania pracy przez obecnego ministra kultury. Podkreślił, że oczekiwał od Birutisa większej aktywności oraz jasnej wizji dotyczącej organizacji przyszłych sezonów kulturalnych na Litwie.

Prezydent zaznaczył również, że minister ponosi odpowiedzialność za to, że sfera kultury nadal postrzegana jest jako „spychana na ostatni plan”.

Šarūnas Birutis odpowiedział, że aby kultura nie była „sierotą”, potrzebne są realne środki finansowe.

Nowy rząd i nowa większość

Redakcja ZW.LT przypomina, że zmiana na stanowisku premiera nastąpiła po lipcowej rezygnacji Gintautasa Paluckasa, który ustąpił z funkcji w związku z wszczęciem wobec niego dwóch postępowań prokuratorskich dotyczących jego działalności biznesowej oraz narastającą presją opinii publicznej.

Koalicja rządząca, która obecnie liczy 82 posłów, składa się z trzech frakcji: Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, ugrupowania „Świt nad Niemnem” oraz Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych wraz z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie – Związkiem Chrześcijańskich Rodzin.

Porozumienie koalicyjne zostało podpisane w poniedziałek, 25 sierpnia.