Ruch pociągów między Wilnem a Kłajpedą zostanie czasowo wstrzymany

W tych dniach pociągi będą kursować tylko między Wilnem a Szawlami.

Rozkłady jazdy na trasie Wilno-Kłajpeda ulegną zmianie także w inne dni: do 15 maja i 21-25 maja pociągi będą kursować według harmonogramu tylko w niedzielę, a od poniedziałku do soboty tylko we wczesnych godzinach porannych i wieczornych.

Linas Baužys, szef LTG Link, mówi, że w tym czasie liczba kursów pociągów będzie jak największa, prace zostaną przeprowadzone jak najszybciej, a od 26 maja pociągi będą kursować według regularnego rozkładu jazdy.