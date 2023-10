Rozpoczęły się wybory parlamentarlne i referendum w Polsce

Państwowa Komisja Wyborcza w specjalnie przygotowanym spocie przypomniała jak trzeba głosować, aby nasz głos był ważny. W lokalu wyborczym trzeba przedstawić dokument ze zdjęciem – dowód osobisty lub paszport. Komisja sprawdzi, czy jesteśmy uprawnieni do głosowania w danym obwodzie, albo dopisze do spisu wyborców na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie to uprawnia również do głosowania w referendum.



Odbiór kart do głosowania należy potwierdzić podpisem w spisie wyborców. Każdy wyborca otrzyma trzy karty – w wyborach do Sejmu, do Senatu oraz kartę z pytaniami referendalnymi. Karty do Sejmu i Senatu powinny mieć wydrukowany odcisk obwodowej komisji wyborczej, a karta referendalna – wydrukowany odcisk Państwowej Komisji Wyborczej. Na karcie w wyborach do Sejmu należy postawić znak „X” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Podobnie należy postąpić w wyborach do Senatu. W referendum należy postawić znak „X” w kratce przy odpowiedzi „tak” lub „nie”. Odpowiedzi udziela się na poszczególne pytania.

15 października br., lokal wyborczy OKW nr 152 w Wilnie znajdujący się w @PLinLithuania będzie czynny w 🕢7:00-21:00.

Aby oddać głos🗳️trzeba być ujętym w spisie wyborców u Konsula RP w #Wilno lub posiadać zaświad. o prawie do głosowania oraz okazać 🇵🇱 paszport lub dowód osobisty. pic.twitter.com/r5RAln1gf6 — PL in Lithuania 🇵🇱 (@PLinLithuania) October 13, 2023



W Wilnie do udziału w wyborach i referendum zarejestrowało się blisko 350 osób. Głosować mogą też polscy obywatele, którzy wcześniej pobrali zaświadczenia. Lokal wyborczy został otwarty dla głosujących w wyborach parlamentarnych i referendum w niedzielę o godzinie 7 czasu obowiązującego na Litwie (godz. 6 w Polsce). Jako pierwszy głos oddał ks. prałat Wojciech Górlicki, pochodzący z Polski proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie – poinformował Polską Agencję Prasową Jacek Komar, przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 152 w Wilnie. Głosowanie potrwa do godziny 21.