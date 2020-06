Rozpoczęły się matury

Mimo, iż kwarantanna dobiegła końca, sesji egzaminacyjnej stawiane są wyższe wymogi bezpieczeństwa niż w ubiegłych latach. Maturzyści zdają egzaminy w grupach do 9 osób, w przypadku egzaminu z technologii informacyjnych – w grupach do 6 osób. W ubiegłym roku egzaminy odbywały się w 14-osobowych grupach. Obowiązuje również większa odległość między uczniami, pomieszczenia zaopatrzono w środki dezynfekujące. Zaleca się, by maturzyści mieli założone maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki.

W tym roku egzaminy zdaje 28 tys. 267 kandydatów: tegorocznych maturzystów, absolwentów oraz osób, które zdawały egzaminy eksternistycznie.

Z powodu kwarantanny uczniowie mieli wyjątkową okazję, by wybrać egzaminy dwukrotnie. Do 18 maja br. zrezygnowali z 5 701 egzaminów, które pierwotnie zamierzali zdawać.

By otrzymać świadectwo dojrzałości, należy zdać dwa egzaminy maturalne: obowiązkowy egzamin z języka litewskiego i literatury (typ tego egzaminu– państwowy czy szkolny – wybiera uczeń) oraz jeden egzamin z wybranego przedmiotu lub przygotować pracę maturalną.

Państwowe egzaminy materialne będzie oceniało około 1 800 specjalistów.

Sesja maturalna potrwa do 21 lipca – jako ostatni maturzyści będą zdawali egzamin z fizyki. Sesja poprawkowa potrwa od 22 lipca do 4 sierpnia.