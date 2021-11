Rozmowy o kryzysie granicznym. Morawiecki z wizytą na Litwie

Z programu podróży premiera wynika, że po spotkaniu z Kaji Kallas udał się on na Litwę, gdzie spotkał się z szefową tamtejszego rządu Ingridą Šimonytė, a następnie uda się na Łotwę na spotkanie z premierem Kriszjanisem Karinszem.

Wizyty te mają związek z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną.

„Sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna i wymaga licznych działań oraz zabiegów dyplomatycznych. I dlatego wyruszam w podróż po kilku krajach europejskich, aby rozmawiać o kryzysie międzynarodowym wywołanym przez działania Aleksandra Łukaszenki.Wszyscy widzimy intensywne działania inicjowane na Wschodzie – cyberataki czy manipulacje cenami i dostawami gazu, które mają na celu wywołanie kryzysu energetycznego. W rękach Rosji pojawiło się też nowe narzędzie szantażu – planowane uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. Ostatnio jest to również organizowanie działań migracyjnych, które doprowadziły do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Niestety, istnieją liczne przesłanki, że przez wiele miesięcy, a nawet lat, ten kryzys geopolityczny będzie kontynuowany. To, że niektóre działania zostały częściowo wstrzymane, nie oznacza, że planowane w Moskwie ataki się zakończyły. Musimy wyciągać wnioski z działań Rosji w Gruzji czy na Krymie, na wschodniej Ukrainie. Informacje, które spływają do naszego kraju i do naszych sojuszników są niepokojące.Na jutro zaplanowałem pierwsze trzy spotkania – na Litwie, Łotwie i w Estonii, z premierami tych krajów. Jako Unia Europejska i kraje sojuszu Transatlantyckiego musimy przygotowani na potencjalne zagrożenia oraz wypracować sprawne i skuteczne mechanizmy współpracy w obliczu kolejnych ataków i prowokacji” – zapowiedział wczoraj premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.

„M. Morawiecki przyjeżdża, aby spotkać się z premierem w celu przeprowadzenia żywej dyskusji na temat sytuacji na granicy między naszymi krajami w związku z hybrydowym atakiem białoruskiego reżimu na całą Unię Europejską i omówienia dalszych wspólnych działań w celu zwiększenia nacisku wspólnoty na Białoruś” – oświadczyła rzeczniczka premier Litwy Jakilaitienė.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 34 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Sytuacja zaostrzyła się przed tygodniem, kiedy niedaleko przejścia granicznego Kuźnica – Bruzgi po białoruskiej stronie granicy zgromadziła się duża grupa cudzoziemców, która podjęła siłową próbę sforsowania granicy. Grupa przeszła ostatecznie na samo przejście graniczne, gdzie w ostatni wtorek doszło do szturmu na granicę. W stronę polskich służb rzucane były m.in. kamienie oraz kłody drewna; niektórzy funkcjonariusze zostali ranni.

Obozowisko stworzone przy przejściu ostatecznie opustoszało, a migranci skierowani zostali przez służby białoruskie do centrum logistycznego.

W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej ruch graniczny na przejściu drogowym w Kuźnicy został zawieszony od 9 listopada br. do odwołania. MSWiA zagroziło też zamknięciem kolejowego przejścia granicznego, jeśli strona białoruska nie rozwiążę kwestii bezpieczeństwa granicy.

Na podst. BNS/ PAP/ Belsat.eu