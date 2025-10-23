Rosyjskie samoloty naruszyły litewską przestrzeń powietrzną

Jak podają Litewskie Siły Zbrojne, samolot Su-30, który prawdopodobnie przeprowadzał manewry związane z tankowaniem paliwa w obwodzie kaliningradzkim, oraz samolot tankujący Il-78, wleciały na około 700 metrów w przestrzeń powietrzną Litwy i opuściły ją po około 18 sekundach.

„W odpowiedzi na incydent w powietrze wystartowały dwa myśliwce „Eurofighter Typhoon” Sił Powietrznych Hiszpanii, które pełnią misję policyjną NATO. Myśliwce poleciały w miejsce naruszenia i obecnie prowadzą patrole w tej okolicy” – podały Litewskie Sił Zbrojne.

Incydent został potępiony przez prezydenta Litwy Gitana Nausiedę i premier Ingę Ruginienę, które nazwały naruszenie „brutalnym”, a Rosję oskarżyły o zachowanie państwa terrorystycznego, ignorującego prawo międzynarodowe oraz bezpieczeństwo krajów sąsiednich.

Jest to jeden z wielu ostatnich przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej w Europie przez Rosję, które budzi obawy, że Moskwa testuje reakcję Zachodu w „szarej strefie” pomiędzy wojną a pokojem.

Przypomnijmy, że we wrześniu trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii nad Zatoką Fińską, przebywając tam przez 12 minut. Z powodu tych działań Litwa i Łotwa, wspierając Estonię, zgłosiły protest do Rosji.

Ponadto w Polsce we wrześniu odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, których było około 20. Latem tego roku dwa rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy, z których jeden miał ładunki wybuchowe.

W Danii, Niemczech i Belgii ostatnio zauważono niezidentyfikowane bezzałogowe statki powietrzne.

W odpowiedzi na te wydarzenia NATO ogłosiło operację „Eastern Sentry”, mającą na celu wzmocnienie obrony wschodniej flanki Sojuszu.