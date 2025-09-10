Rosyjskie drony nad Polską. Ruginienė: to zagrożenie dla całej Europy

„To, co wydarzyło się tej nocy na Ukrainie, to niewybaczalny i brutalny atak. Widzimy, że czasami takie ataki nie mają już granic i rozprzestrzeniają się na Unię Europejską” – powiedziała desygnowana premier Litwy, Inga Ryginienė. „Obserwujemy sytuację i reagujemy tu i teraz. Dziś mogę zapewnić, że Litwa jest bezpieczna i współpracujemy z Polakami” – dodała.

Według desygnowanej premier, w przypadku pojawienia się zagrożenia rozważane byłoby zamknięcie granic i rozmieszczenie wojska przy granicy.

„Ale na razie nie widzimy takich zagrożeń. (…) Dziś musimy ocenić to, co wydarzyło się w Polsce, i po przeprowadzonych dochodzeniach będziemy wiedzieć, czy te drony były skierowane na Polskę, czy się zagubiły. Bardzo ściśle współpracujemy z Polakami i jeśli tylko zauważymy jakiekolwiek zagrożenie dla Litwy, podejmiemy odpowiednie działania” – powiedziała Ruginienė.

Polskie wojsko określiło sytuację jako akt agresji.

Według Warszawy, w odpowiedzi na atak Rosji zmobilizowano lotnictwo Polski i sojuszników.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Wojsko Litewskie i inne służby monitorowały sytuację związaną z rosyjskimi atakami na Ukrainę, uruchamiając system ostrzegania ludności.

Rosyjskie drony i rakiety w trakcie trwającej ponad trzy i pół roku wojny wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną państw NATO: Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii.

W ubiegłym miesiącu Warszawa poinformowała, że rosyjski wojskowy dron wleciał do jej przestrzeni powietrznej i eksplodował na polu wschodniej Polski. Incydent ten Polska określiła jako prowokację.