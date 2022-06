Rosną napięcia między Wilnem a Moskwą

„Nie spieszymy się z decyzją, potrzeba trochę na jej podjęcie” — powiedział w rozmowie z agencją TASS rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Zaznaczył także, że „Moskwa jest zdeterminowana” do działań.

Dodał też, że Litwa może jeszcze przemyśleć swoją decyzję. Obecnie, jak poinformował rzecznik Kremla, rosyjskie władze dokładnie analizują to, co się dzieje i dyskutują o tym wspólnie z litewskim MSZ. „Niestety, nie są już partnerami, ale naszymi przeciwnikami” — zaznaczył D. Pieskow.

„Nie wykluczamy niczego. Miejmy nadzieję na najlepsze, ale przygotujmy się na najgorsze” — stwierdził.

Napięcie między Litwą a Rosją

Wilno, nakładając na Rosję unijne sankcje, zablokowało transportowanie rosyjskich towarów do Kaliningradu. Na litewskiej czarnej liście znajduje się wiele produktów, w tym wyroby budowlane, cement i metale.

Według litewskich organów celnych czwarty pakiet sankcji UE przyjęty 15 marca wprowadził ograniczenia dotyczące rosyjskiej stali i innych wyrobów żelaznych. Obowiązujące ograniczenia obejmują m.in. tranzyt kolejowy przez Litwę między Kaliningradem a resztą Rosji. Zabronione jest również przewożenie alkoholu, kawioru lub perfum.

Moskwa uważa tę decyzję za wpływ na jej żywotne interesy i zobowiązała się do podjęcia działań odwetowych. Zaraz po tym, jak Litwa ogłosiła zakaz transportowania rosyjskich towarów, rosyjskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że po raz drugi w ciągu tygodnia przeprowadzi ćwiczenia dla jednostek Floty Bałtyckiej.

MSZ Rosji zażądało też od Litwy natychmiastowego zniesienia „wrogich restrykcji” i zastrzegło sobie prawo „do podjęcia działań w celu ochrony swoich interesów narodowych”.

Na co stać Rosję?

Tymczasem eksperci oceniają, co tak naprawdę może zrobić Rosja i jakie kroki podjąć. Według litewskiego ekonomisty bankowego SEB Žigimantasa Mauricasa, Moskwa nie ma wielu środków odwetowych, które mogłaby zastosować w odwecie za ograniczenie przewozów kolejowych do Kaliningradu. Wspomniał on, że „Litwa była pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zrezygnował z rosyjskiego gazu, a obecnie zaprzestała również importu rosyjskiej ropy naftowej i rosyjskiej energii elektrycznej”.

Z kolei Janulevičius uważa, że ​​z powodu rosyjskich ograniczeń w tranzycie kolejowym przez Litwę, Rosja może ograniczyć swoje możliwości przewozu towarów i do krajów azjatyckich, zwłaszcza byłych republik radzieckich – Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu.

„Dotyczy to zarówno transportu drogowego (zakaz wjazdu ciężarówek z litewskimi tablicami rejestracyjnymi), jak i kolejowego (zakaz wjazdu litewskich wagonów). Istnieje wiele środków, które mogą to utrudnić, w tym odcięcie dostępu do rosyjskiej infrastruktury, jak w przypadku dostępu Azerbejdżanu do ropy i gazu” – mówił dla BNS Janulevičius.

Według Dovilė Jakniunaitė, politologa z Uniwersytetu Wileńskiego, reakcja Rosji na ograniczenie tranzytu pokazuje, że nie była przygotowana na wdrożenie czwartego pakietu sankcji UE i „dlatego spotkaliśmy się z bardzo burzliwą i agresywną reakcją”.