Rok szkolny będzie o tydzień dłuższy

Według rzecznika resortu Dainorasa Lukasa, decyzja jest związana z dodatkowymi feriami dzieci w grudniu.

„Nie możemy podać konkretnej daty wakacji, ponieważ to zależy od działalności, jaką prowadzi szkoła. Wakacje w większości uczniów klas początkowych rozpoczną się mniej więcej 15 czerwca” – wyjaśnił Lukas.

Podkreślił on, że rok szkolny według zatwierdzonego programu trwa 175 dni. Dodał on, że zazwyczaj czerwiec szkoły wykorzystują do zajęć na świeżym powietrzu i wyraził nadzieję, że kolejne poluzowania zezwolą na organizowanie wycieczek i imprez sportowych.