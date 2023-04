Rodzice będą mogli usprawiedliwić 5 dni nieobecności ucznia w miesiącu?

„Z Ministerstwem Zdrowia uzgodniliśmy wstępną opcję, aby uzasadnionych notatką od rodziców mogło być 5 dni” – powiedziała Jurgita Šiugždinienė w rozgłośni Žinių Radijas.

Według niej inne opuszczone lekcje powinni usprawiedliwiać lekarze. Minister podkreśliła jednak, że w efekcie nie wzrosną obciążenia administracyjne dla lekarzy rodzinnych.

„Trwają prace nad automatycznym dostarczaniem informacji do szkół” – powiedziała J. Šiugždinienė.

Wcześniej minister twierdziła, że taka procedura mogłaby zostać wprowadzona od nowego roku akademickiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej dąży do tego, aby nieuzasadnionych lekcji w ogóle nie było.

„Rozważana jest następująca zasada: jeśli dziecko nie przychodzi do szkoły więcej dni w miesiącu, niż rodzice będą mogli uzasadnić, to szkoła będzie musiała otrzymać zaświadczenie lekarskie. W przypadku naruszenia tego wymogu wychowawca klasy będzie musiał ostrzec rodziców. Jeśli wymóg ten zostanie naruszony po raz drugi, sprawa dziecka zostanie rozpatrzona przez komisję ds. opieki nad dziećmi. Jeśli w ciągu roku zostanie zatwierdzone trzecie naruszenie, sprawa zostanie przekazana do Służby Ochrony Praw Dziecka” – powiedział BNS przedstawiciel minister Dainoras Lukas.

Podkreślił jednak, że nie ma jeszcze ostatecznych planu.

Obecnie kary dla rodziców i uczniów można zastosować w wypadku, gdy uczeń opuścił połowę lekcji bez ważnego powodu.

Według J. Šiugždinienė zmiany są wprowadzane, ponieważ „obecność bezpośrednio koreluje z wynikami nauczania”.

Od 2019 roku nieobecność na wszystkich zajęciach usprawiedliwiana jest pismem od rodziców. Do tego czasu taką adnotacją można było uzasadnić tylko kilka dni w miesiącu, resztę uzasadniano zaświadczeniem lekarskim.

Jednak ze względu na wymogi ochrony danych zaświadczenia lekarskie nie są już wydawane.