Rita Tamašunienę na czele resortu sprawiedliwości? Nausėda zabiera głos

Szef państwa podkreślił, że nie zamierza stawiać przeszkód członkom Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), jeśli ich przedstawiciele wejdą do nowej koalicji rządzącej i obejmą stanowiska w rządzie.

„Poglądy lidera tej partii, Waldemara Tomaszewskiego, są takie, jakie są, i szczerze mówiąc, z nimi się nie zgadzam. Jednak mimo to, jeśli dobrze pamiętam, partia pana Tomaszewskiego działała w rządzie Sauliusa Skvernelisa i była uważana za dość wiarygodnego partnera” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.

Prezydent dodał, że jego zdaniem posłanka Rita Tamašunienė, która była ministrem spraw wewnętrznych, była jedną z lepszych i bardziej konstruktywnych ministrów.

„Nie czuła się zobowiązana do podążania za osobistymi opiniami pana Tomaszewskiego” – zaznaczył Nausėda.

Narkevičius i Ąžuolas bez szans na ministerialne stanowiska

Gitanas Nausėda wskazał, że inny przedstawiciel AWPL-ZChR, poseł Jarosław Narkiewicz, „zamknął sobie drogę do bycia ministrem”, kiedy odmówił ustąpienia ze stanowiska w poprzednim rządzie, mimo nacisków prezydenta.

„Wierzę, że na stanowisko ministra sprawiedliwości zostanie zaproponowany kandydat, którego nie będę musiał odrzucać z powodu braku kwalifikacji. Już wspomniałem jedną z nazwisk – być może będzie to Rita Tamašunienė” – mówiłprezydent.

Przedstawiciele AWPL-ZChR weszli do nowej koalicji rządzącej jako członkowie frakcji utworzonej przez Litewski Związek Chłopów i Zielonych (LVŽS). Frakcja ta otrzymała dwa resorty – sprawiedliwości oraz gospodarki i innowacji. To właśnie przedstawiciel AWPL-ZChR ma objąć stanowisko ministra sprawiedliwości.

Prezydent Nausėda zaznaczył również, że nie zamierza powoływać ministrów z innej partii koalicyjnej – „Świtu nad Niemnem” pod przewodnictwem Remigijusa Žemaitisa, w tym także nie widzi możliwości dla Valiaus Ąžuolasa na stanowisku ministra gospodarki.

„Nie powinniśmy stosować podwójnych standardów. Jeśli wobec partii pana Žemaitisa stawiane są twarde warunki, to nie można ignorować jeszcze bardziej radykalnych wypowiedzi innych. Jako prezydent nie będę różnicował wymagań wobec kandydatów na ministrów” – podkreślił G. Nausėda.

Krytyka ministra kultury

Szef państwa wyraził również swoje zastrzeżenia wobec ministra kultury Šarūnasa Birutisa z partii Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP). Według niego, kultura wciąż jest traktowana po macoszemu.

„Tak nie powinno być nigdy i mam nadzieję, że osiągniemy przełom, dzięki któremu kultura stanie się priorytetem, a nie odrzuconą ‚kopciową księżniczką’” – zaznaczył Nausėda.

Prezydent wyraził rozczarowanie brakiem aktywności i jasnej wizji ministra Birutisa przy organizacji litewskiego sezonu kulturalnego we Francji.

„Ministerstwo kultury nie powinno być tylko przepychane, lecz samo musi generować pomysły i je realizować. Tego zabrakło i na pewno weźmiemy to pod uwagę przy formowaniu nowego rządu” – dodał.

Energetyka bez zmian?

Nausėda pozytywnie ocenił pracę ministra energetyki Žygimantasa Vaičiūnasa i uznał, że byłby on dobrym kandydatem do kontynuowania pracy na tym stanowisku. Jednocześnie zaznaczył, że nie będzie naciskał na włączenie go do przyszłego rządu.

Ministrów nowych i dotychczasowych prezydent planuje dokładnie sprawdzać, zanim zaakceptuje ich kandydatury.

„Chcę spotkać się z każdym ministrem – zarówno tym, który już pełnił funkcję, jak i nowym kandydatem. Te rozmowy nie będą formalnościami, ale merytorycznymi dyskusjami” – zapowiedział szef państwa litewskiego.

Nowy rząd jest formowany po ustąpieniu lidera socjaldemokratów Gintautasa Paluckasa. Zmienił się także skład koalicji, która teraz obejmuje socjaldemokratów, „Świt nad Niemnem” oraz frakcję Litewskiej Partii Chłopów i Zielonych wraz z AWPL-ZChR. Koalicja ta dysponuje 82 głosami w Sejmie.