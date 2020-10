Rita Tamašunienė złożyła życzenia z okazji Dnia Anioła Stróża – święta policji

„Życzę osobistej zawodowej pomyślności. To wy zawsze byliście i jesteście do dyspozycji innych. Zawsze pierwsi tam, gdzie trzeba nieść pomoc. Nie zważając na trudności, potraficie z uporem i niezbędną wrażliwością realizować podstawową misję policji – bronić, chronić, pomagać” – zwróciła się do funkcjonariuszy minister.

W tym roku w związku z epidemią koronawirusa obchody święta Anioła Stróża będą znacznie skromniejsze. Duże imprezy, które tradycyjnie odbywały się w tym dniu zostały odwołane. Obchody będą się odbywały w komisariatach we własnym gronie.

Po raz pierwszy obchody Dnia Anioła Stróża odbyły się 2 października 1921 roku w Kownie. Ten dzień jako święto zawodowe ogłoszono w 1924 roku.