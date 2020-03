Rimi przedstawia torby wyprodukowane z butelek plastikowych

vdu

Przedstawiciele Rimi twierdzą, że mają na celu ułatwienie zakupów, przyczyniając się jednocześnie do globalnych celów środowiskowych dotyczących zmniejszenia zanieczyszczenia.

Supermarket zaoferuje również papierowe torby na zakupy wykonane w 50% z makulatury, jak również plastikowe torby na zakupy, które są wykonane w 50% z recyklingu.

Według badania przeprowadzonego przez Rimi w krajach bałtyckich w zeszłym roku, średnio 75 proc. społeczeństwa chce, aby handlowcy oferowali odpowiednie rozwiązania w celu zmniejszenia szkód wyrządzonych środowisku. Ponadto zdecydowana większość respondentów przyznała, że podjęła już działania na rzecz ochrony środowiska lub planuje to zrobić w najbliższej przyszłości. Większość mieszkańców Litwy (53%) ponownie wykorzystuje niektóre przedmioty, w tym opakowania, zmniejsza ilość zużytych opakowań plastikowych (46%) i sortuje odpady (41%).

Do końca roku Rimi zobowiązała się do rezygnacji z jednorazowych plastikowych naczyń, słomek, a także do ograniczenia używania plastiku w tworzeniu opakowań warzyw i owoców.