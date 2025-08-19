Rimantas Šadžius: jeśli zostanę zaproszony, chętnie dołączę do rządu

„Szczerze mówiąc, kiedy zostałem zaproszony do dziewiętnastego rządu, planowałem pracę na całą kadencję i uważam, że gdybym otrzymał zaproszenie od nowej premier, byłby to dla mnie wielki zaszczyt pracować w jej zespole” – powiedział pełniący tymczasowo obowiązki premiera minister finansów, Rimantas Šadžius.

Z drugiej strony polityk przyznał, że nie rozmawiał jeszcze z I. Ruginienė o swojej przyszłości.

R. Šadžius tymczasowo kieruje rządem od początku sierpnia, kiedy do dymisji podał się gabinet premiera Gintautasa Paluckasa z Partii Socjaldemokratycznej.

Redakcja ZW.LT przypomina, że G. Paluckas ustąpił ze stanowiska po tym, jak organy ścigania wszczęły dwa postępowania przygotowawcze dotyczące jego działalności biznesowej, a także pojawiły się kolejne pytania o jego przeszłe powiązania i działania.

Po rezygnacji premiera i całego gabinetu, w najbliższym czasie musi zostać sformowany nowy rząd.

Socjaldemokraci zdecydowali się również na zmianę dotychczasowej koalicji z „Świt nad Niemnem” i Związek Demokratów „W Imię Litwy” zastępując ją Związkiem Chłopów i Zielonych Litwy (LVŽS).

Na stanowisko premiera socjaldemokraci zgłosili obecną minister opieki społecznej i pracy, Ingę Ruginienė.