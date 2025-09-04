Resort środowiska bez rozstrzygnięcia. Saulytė w gronie faworytek

– „Jestem zadowolona ze spotkania, było konstruktywne i rzeczowe” – powiedziała I. Ruginienė dziennikarzom po rozmowie.

Zaznaczyła, że na stanowisko ministra środowiska rozważanych jest jeszcze kilku kandydatów, nie precyzując, czy już się z nimi spotkała. Zapytana o atuty R. Saulytė, odparła:

– „Młodzieńczy zapał, chęć do pracy i w wielu kwestiach mamy tę samą wizję”.

Jak dodała, to „zdecydowanie kandydatka warta rozważenia”.

– „Mam jeszcze czas, by się zdecydować” – stwierdziła.

Ruginienė przekazała, że jej oczekiwaniem – jeśli Saulytė dołączy do kierowanego przez nią gabinetu – jest zbudowanie silnego zespołu ekspertów dobrze znających obszary polityk środowiskowych.

Sama Renata Saulytė oceniła spotkanie pozytywnie i akcentowała wagę doboru współpracowników.

– „Oczywiście, brakuje mi kompetencji i nigdy tego nie ukrywałam. Zawsze mówiłam, że moją siłą powinno być stworzenie silnego zespołu – specjalistów i ekspertów. Tego samego dziś oczekuje szanowna pani premier – i tej linii będę się trzymać” – powiedziała.

Jej zdaniem „minister powinien być przede wszystkim dobrym liderem i koordynatorem”, potrafiącym wysłuchać różnych opinii, a następnie podjąć decyzję najlepszą dla państwa. Kandydatka zapowiedziała też, że chciałaby zaprosić do grona wiceministrów co najmniej dwóch ekspertów z doświadczeniem w ochronie środowiska.

– „Prawdopodobne jest, że Świt nad Niemnem („Nemuno aušra”) będzie chciał wskazać część wiceministrów; bardzo liczę, że nie wszystkich – i że będę miała swobodę wybrać przynajmniej dwóch ekspertów” – dodała.

Kontekst polityczny

Po utworzeniu w ubiegłym tygodniu nowej koalicji rządzącej w Sejmie, partii „Świt nad Niemnem” przypadły Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Rolnictwa, natomiast dotychczasowy resort sprawiedliwości został zastąpiony Ministerstwem Energetyki.

Obecnie funkcję ministra środowiska pełni Povilas Poderskis, jednak prezydent Gitanas Nausėda kilka tygodni temu oświadczył, że nie widzi go w przyszłym rządzie I. Ruginienė. Deklaracja padła po publikacji „15min” o udziale P. Poderskisa – już jako ministra – w przygotowaniu liberalniejszych zasad oceny wpływu elektrowni wiatrowych na ptaki, korzystnych dla deweloperów. Media stawiły też pytania o jego delegację do Gujany Francuskiej w Ameryce Południowej.

Kim jest Renata Saulytė?

Renata Saulytė pracuje w obszarze komunikacji od 2004 r.; kierowała komunikacją w spółce zarządzającej siecią sklepów „Maxima”, była też szefową komunikacji wewnętrznej w „Thermo Fisher Scientific Baltics”. Od maja br. przez kilka miesięcy pełniła funkcję kanclerza Ministerstwa Sprawiedliwości, skąd odeszła, uzasadniając to rozbieżnościami z ministrem Rimantasem Mockusem