Resort oświaty przeznaczy dodatkowe 10 mln euro na podręczniki

„Regularnie spotykamy się z przedstawicielami wydawnictw i stowarzyszeń nauczycielskich, omawiamy sytuację związaną z podręcznikami. Już pod koniec poprzedniego roku szkolnego usłyszeliśmy od szkół, że nie wszystkie są w stanie zakupić nowe podręczniki, opracowane przez wydawnictwa zgodnie z zaktualizowanym programem nauczania” – powiedziała minister edukacji, nauki i sportu Litwy, Raminta Popovienė. „Obliczyliśmy, ile dodatkowych środków jest potrzebnych, aby szkoły mogły zakupić wszystkie wymagane podręczniki” – dodała.

Według ŠMSM, na podręczniki i inne materiały edukacyjne w tym roku przewidziano już 25 milionów euro, więc całkowita kwota przeznaczona na zakup podręczników w 2025 roku wyniesie 35 milionów euro.

„Naszym celem jest jak najszybsze zaktualizowanie zasobów podręczników, ponieważ podręcznik jest niezbędnym, pomocnym narzędziem pracy nauczyciela i nauki ucznia” – stwierdziła szefowa resortu oświaty.

Resort oświaty informuje, że w latach 2023 i 2024 wydawnictwa opublikowały 130 podręczników opracowanych na podstawie zaktualizowanych programów nauczania.

W tym roku wydawnictwa opublikowały kolejne 36 podręczników. W tym wrześniu wydane zostały podręczniki do wszystkich przedmiotów dla klas 1–10 oraz podręczniki do języka litewskiego i literatury, matematyki, historii i chemii dla klas 11–12.