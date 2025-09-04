Znad Wilii
  • Litwa
  • 4 września, 2025 10:00

Resort oświaty przeznaczy dodatkowe 10 mln euro na podręczniki

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu (ŠMSM) przyznało dodatkowe 10 milionów euro na zakup podręczników na bieżący rok szkolny. Środki te mają pomóc szkołom w szybszym zaopatrzeniu się w niezbędne materiały edukacyjne. Szkoły będą mogły korzystać z tych funduszy przez cały rok szkolny, aby uzupełnić brakujące podręczniki i dostosować je do zmieniającego się programu nauczania.

zw.lt/BNS
fot. domena publiczna

„Regularnie spotykamy się z przedstawicielami wydawnictw i stowarzyszeń nauczycielskich, omawiamy sytuację związaną z podręcznikami. Już pod koniec poprzedniego roku szkolnego usłyszeliśmy od szkół, że nie wszystkie są w stanie zakupić nowe podręczniki, opracowane przez wydawnictwa zgodnie z zaktualizowanym programem nauczania” – powiedziała minister edukacji, nauki i sportu Litwy, Raminta Popovienė.

„Obliczyliśmy, ile dodatkowych środków jest potrzebnych, aby szkoły mogły zakupić wszystkie wymagane podręczniki” – dodała.

Według ŠMSM, na podręczniki i inne materiały edukacyjne w tym roku przewidziano już 25 milionów euro, więc całkowita kwota przeznaczona na zakup podręczników w 2025 roku wyniesie 35 milionów euro.

„Naszym celem jest jak najszybsze zaktualizowanie zasobów podręczników, ponieważ podręcznik jest niezbędnym, pomocnym narzędziem pracy nauczyciela i nauki ucznia” – stwierdziła szefowa resortu oświaty.

Resort oświaty informuje, że w latach 2023 i 2024 wydawnictwa opublikowały 130 podręczników opracowanych na podstawie zaktualizowanych programów nauczania.

W tym roku wydawnictwa opublikowały kolejne 36 podręczników. W tym wrześniu wydane zostały podręczniki do wszystkich przedmiotów dla klas 1–10 oraz podręczniki do języka litewskiego i literatury, matematyki, historii i chemii dla klas 11–12.

