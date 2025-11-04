Resort edukacji i związki zawodowe uzgodniły 11,5% podwyżkę dla nauczycieli.

„Udało się osiągnąć wstępne porozumienie z zawodowymi związkami reprezentującymi pracowników oświaty w sprawie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli na przyszły rok. Środki państwowe na pensje nauczycieli w przyszłym roku wzrosną o 11,5% od 1 września” – czytamy w komunikacie prasowym Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu Litwy.

W odnowionej umowie zbiorowej z października ubiegłego roku, podpisanej przez ŠMSM i cztery związki zawodowe reprezentujące pracowników sektora edukacji, ustalono, że pensje nauczycieli będą corocznie rosły o 5% powyżej przewidywanego wzrostu średniego wynagrodzenia w kraju do 2028 roku.

To oznacza, że wzrost będzie wynosił co najmniej procentowy wzrost średniego wynagrodzenia w kraju pomnożony przez 1,05.

Zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów, średnia pensja w kraju wzrośnie w przyszłym roku o 7,3%, co oznacza, że wynagrodzenia nauczycieli będą rosły o 7,65% od stycznia 2024 roku.

Jednakże obliczenia Ministerstwa Finansów wskazują, że pensje nauczycieli wzrosną tylko o 5%.

„Podczas rozważania projektu budżetu na edukację na przyszły rok uznaliśmy wynagrodzenie za priorytet. Dziś, przed spotkaniem z zawodowymi związkami, dodatkowo spotkaliśmy się z Ministerstwem Finansów. Wstępne obliczenia nie były zadowalające, więc staraliśmy się znaleźć najlepsze rozwiązanie, które odpowiadałoby także zapisom w umowie zbiorowej” – powiedziała szefowa resortu edukacji, Raminta Popovienė.

Resort edukacji zgodził się na propozycję związków zawodowych, aby nie podwyższać wynagrodzeń przez osiem miesięcy 2026 roku, a dopiero od 1 września podnieść je o 11,5%.

Egidijus Milešinas, przewodniczący Litewskiego Związku Zawodowego Nauczycieli i Naukowców (LŠMPS), w rozmowie z agencją BNS, powiedział, że negocjacje z ministerstwem były trudne.

„Dziś odbyło się długie, trzygodzinne spotkanie negocjacyjne, podczas którego ministerstwo spełniło naszą alternatywną propozycję… były to trudne rozmowy, ale ostateczny wynik jest taki” – powiedział przewodniczący LŠMPS. „Zrozumiałem, że przynajmniej z ich strony próbowali, jeśli można tak powiedzieć, wywrzeć na nas presję, by te 11,5% od września zmniejszyć do nieco mniejszej kwoty” – dodał.

Według E. Milešinasa, od września 2024 roku zaplanowano 10% podwyżki pensji podstawowej dla każdego nauczyciela, a dodatkowe 1,5% będzie przeznaczone na trudność pracy, nauczanie obcokrajowców lub uczniów o specjalnych potrzebach.

„Ostatecznie, ponieważ mamy długoterminową umowę do 2028 roku, w zależności od tego, jak będzie rosło tempo podwyżek, od września 2024 roku wzrost wyniesie 11,5%, co sprawi, że w 2028 roku będziemy w lepszej pozycji niż przewiduje to umowa podpisana w ubiegłym roku” – podkreślił przewodniczący związku zawodowego.

Jak powiedział, negocjacje z ministerstwem nie zostały jeszcze zakończone – trwają rozmowy na temat warunków pracy dla asystentów nauczycieli, a także będą doprecyzowywane zapisy dotyczące podwyżek pensji na lata 2027 i 2028.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w lipcu nauczycielom, którzy pracują w ramach zaktualizowanych programów nauczania, przedłużono zwiększone wynagrodzenie za trudność pracy do sierpnia 2027 roku. Zgodnie z zapisami, ta zasada miała wygasnąć w sierpniu bieżącego roku.